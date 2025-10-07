台積電領軍台股衝高 這幾檔ETF搶搭含積量列車

AI市場熱潮持續升溫！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成AI晶片供應協議，為AI產業注入強勁動能，推升美股科技股全面上漲。台積電ADR（美國存託憑證）應聲大漲3.49％，成為市場焦點。台積電（2330）在台股10月7日開盤後延續強勢，一舉攻上1,435元新高，帶動多頭行情再度衝刺。

台積電作為台股權值股之王，其股價飆升直接推升台股指數再創新高。3日加權指數收在26,761.06點，周線連六紅，7日更一度攀升至27,301.42點，展現資金對AI題材的高度追捧。

隨著台積電股價不斷刷新紀錄，其在ETF中的「含積量」高低，已成短線績效的重要指標。市場數據顯示，目前台股市場中共有37檔ETF持有台積電，傳統市值型ETF因「含積量」較高，直接受惠於台積電的漲勢。

以富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）為例，兩者台積電的權重分別高達61.05％及60.95％，近一個月績效分別達14.9％及14.8％，顯示高權重ETF在台積電領漲行情中具備顯著優勢。

雖然短期內高含積量ETF表現出色，但長期來看，ETF的選股邏輯才是決定績效的核心。不少新型ETF雖然台積電權重相對較低，但憑藉差異化的選股策略，長期績效表現同樣不俗。例如FT臺灣Smart（00905），其台積電權重僅32.38％，但今年以來績效已達18％，凸顯因子選股或主題策略的潛力。

00905基金經理人王紹宇表示，AI產業的影響力已從雲端延伸至記憶體、AI PC等邊緣應用，顯示AI正進入「軟硬整合」的落地階段。不過，台股目前本益比處於歷史高檔，市場對利空消息的敏感度提高，投資人應警惕「緩漲急跌」的可能性。未來應以「選股不選市」為核心策略，專注於具成長潛力的個股或ETF。

台積電在AI熱潮的帶動下持續引領多頭行情，投資人可透過ETF參與市場脈動。短期內，「含積量」是推升績效的加速器；但放眼長線，ETF的選股機制才是決定最終報酬的關鍵。專家提醒，投資人應根據自身風險承受能力，於傳統市值型與多元策略型ETF間進行合理配置，才能在掌握市場趨勢的同時，有效管理潛在風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。