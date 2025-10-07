快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

台積電領軍台股衝高 這幾檔ETF搶搭含積量列車

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
熱門台股市值型ETF台積電含量及績效。資料來源：CMoney
熱門台股市值型ETF台積電含量及績效。資料來源：CMoney

AI市場熱潮持續升溫！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成AI晶片供應協議，為AI產業注入強勁動能，推升美股科技股全面上漲。台積電ADR（美國存託憑證）應聲大漲3.49％，成為市場焦點。台積電（2330）在台股10月7日開盤後延續強勢，一舉攻上1,435元新高，帶動多頭行情再度衝刺。

台積電作為台股權值股之王，其股價飆升直接推升台股指數再創新高。3日加權指數收在26,761.06點，周線連六紅，7日更一度攀升至27,301.42點，展現資金對AI題材的高度追捧。

隨著台積電股價不斷刷新紀錄，其在ETF中的「含積量」高低，已成短線績效的重要指標。市場數據顯示，目前台股市場中共有37檔ETF持有台積電，傳統市值型ETF因「含積量」較高，直接受惠於台積電的漲勢。

以富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）為例，兩者台積電的權重分別高達61.05％及60.95％，近一個月績效分別達14.9％及14.8％，顯示高權重ETF在台積電領漲行情中具備顯著優勢。

雖然短期內高含積量ETF表現出色，但長期來看，ETF的選股邏輯才是決定績效的核心。不少新型ETF雖然台積電權重相對較低，但憑藉差異化的選股策略，長期績效表現同樣不俗。例如FT臺灣Smart（00905），其台積電權重僅32.38％，但今年以來績效已達18％，凸顯因子選股或主題策略的潛力。

00905基金經理人王紹宇表示，AI產業的影響力已從雲端延伸至記憶體、AI PC等邊緣應用，顯示AI正進入「軟硬整合」的落地階段。不過，台股目前本益比處於歷史高檔，市場對利空消息的敏感度提高，投資人應警惕「緩漲急跌」的可能性。未來應以「選股不選市」為核心策略，專注於具成長潛力的個股或ETF。

台積電在AI熱潮的帶動下持續引領多頭行情，投資人可透過ETF參與市場脈動。短期內，「含積量」是推升績效的加速器；但放眼長線，ETF的選股機制才是決定最終報酬的關鍵。專家提醒，投資人應根據自身風險承受能力，於傳統市值型與多元策略型ETF間進行合理配置，才能在掌握市場趨勢的同時，有效管理潛在風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 ETF AI

延伸閱讀

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

台積電1440元算貴嗎？網：3000以下都是天上掉下來的禮物

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

相關新聞

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolan

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

其實我是很感謝0050，衷心感謝。為什麼？ 因為0050是用市值來決定權重，台積電上漲、權重增加，0050就要被迫買進台積電。還有其他市值型ETF都要跟著買進台積電。0050規模7600億，目前

市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF...

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課

不只台積電還有日股順風車 元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價

台積電領軍大盤今日再創指數新高點，以27211點作收，元大投信旗下有國民ETF（指數型股票基金）之稱的台灣50 ETF（...

ETF也能實現年內翻倍 今年報酬率破百的不是AI而是這類ETF

AI利多連發，超微（AMD）與Open AI宣布合作協議，推升AI概念股續創新高，為市場增添持股信心，但今年還有一個資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。