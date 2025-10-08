快訊

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

聯合新聞網／ 綜合報導
不只台積電還有日股順風車，使元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價。聯合報系資料照
不只台積電還有日股順風車，使元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價。聯合報系資料照

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

根據原PO分享，他持有10張美債ETF與等值的0050，雖然整體仍是正報酬，但因債券表現遜色而覺得「資金卡住」。他進一步詢問，若將一半債券持倉轉換成0050，是否能把握當前行情，避免錯過台股持續上漲的契機。

不少網友建議原PO保持冷靜，強調「賣賠追漲，就是追高殺低」、「你股債50：50不是本來就為了分散風險嗎？」有人提醒，目前整體帳面仍是獲利，「26%減掉11%還是正的」，應該趁高點或年末做再平衡，而非急於將債換股。

也有人分享自身經驗，指出「我00940當初認賠轉006208，後來報酬率反而更高」，認為適度止損能讓資金流向更具成長性的標的。但另一派則強調，若年紀尚輕，根本不必急著配債，「不到50歲其實不需要買這麼多債券」。有網友直言「美債送分題啦，等降息就會回來」，建議耐心持有，不要輕易被短期數字動搖。

在延伸討論中，有人戲謔「還好你沒看到正二」，暗示原PO若追逐槓桿ETF，波動風險更大。也有網友自曝「套了300萬美債，只能靠小槓桿補生活費」，提醒投資美債並非穩賺不賠。另有網友表示，市場漲勢讓人焦慮，但這正是考驗紀律的時刻，「股債配置就是為了抗波動，不是為了短期比輸贏」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 Dcard 美債 降息 00687B國泰20年美債 0050元大台灣50

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日 今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日 昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。 今天他用實際的例子來說明： 「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

只要你懂定期定額指數，其實已經贏過很多人了。 最近特別有感，台股加權指數4月從22000跌到17000，誰在那時就想得到台股可以上27000，但定期定額指數投資人沒想那麼多，反而可以賺到這一整段

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾...

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、...

