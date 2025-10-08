他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

根據原PO分享，他持有10張美債ETF與等值的0050，雖然整體仍是正報酬，但因債券表現遜色而覺得「資金卡住」。他進一步詢問，若將一半債券持倉轉換成0050，是否能把握當前行情，避免錯過台股持續上漲的契機。

不少網友建議原PO保持冷靜，強調「賣賠追漲，就是追高殺低」、「你股債50：50不是本來就為了分散風險嗎？」有人提醒，目前整體帳面仍是獲利，「26%減掉11%還是正的」，應該趁高點或年末做再平衡，而非急於將債換股。

也有人分享自身經驗，指出「我00940當初認賠轉006208，後來報酬率反而更高」，認為適度止損能讓資金流向更具成長性的標的。但另一派則強調，若年紀尚輕，根本不必急著配債，「不到50歲其實不需要買這麼多債券」。有網友直言「美債送分題啦，等降息就會回來」，建議耐心持有，不要輕易被短期數字動搖。

在延伸討論中，有人戲謔「還好你沒看到正二」，暗示原PO若追逐槓桿ETF，波動風險更大。也有網友自曝「套了300萬美債，只能靠小槓桿補生活費」，提醒投資美債並非穩賺不賠。另有網友表示，市場漲勢讓人焦慮，但這正是考驗紀律的時刻，「股債配置就是為了抗波動，不是為了短期比輸贏」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。