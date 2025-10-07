市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF也受到市場矚目，統計全台前三大市值型ETF規模已逾新台幣1兆元。

今年規模遽增逾七成的國泰台灣領袖50（00922）10月7日收盤價也創新高至25.88元，今年下半年配息資訊已於9月30日公告，公告後連續三個交易日的日均成交量達3.5萬張，較公布前成長約173%，顯見市場充滿期待，人氣與話題同步攀升。

國泰台灣領袖50聚焦市值前50大企業，最大成分股為台積電（2330），10月3日權重達41.32%，並囊括鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等台灣產業領航者，具代表性與成長潛力，與加權報酬指數相關係數達0.99，成分股和成立較久的市值型ETF相似，但股價卻相對更加便宜，適合透過定期定額參與台股成長。

00922採半年配息機制，觀察基金自2023年成立至今已配息4次，分別為2023年的0.57元、2024年的0.38元、1.00元，以及2025年上半年的0.63元，而今年下半年的最新配息資訊也已於9月30日公告，除息日為10月20日，最後申購日為10月17日。

國泰投信也預告，由金管會主辦，證交所、櫃買中心等單位共同承辦的「ETF投資博覽會」將於10月17日至19日在高雄展覽館登場，這次在高雄展覽館萬坪展區中，最吸睛的展位非國泰莫屬，繼首屆的ETF咖啡館吸引滿滿人潮後，今年度國泰展區採用高雄港都的意象，以郵輪為主題設計，融合投資教育與感官體驗，其中互動遊戲「ETF海底世界」，結合00922、00878兩檔人氣ETF特色，引導參與者探索不同投資策略與商品架構；展區設有洽談區，可與專人一對一交流ETF投資方法，不管是學生族、三明治族、退休族等都可找到合適的投資解方，每日也定時舉辦有獎徵答。

若想了解更多投資撇步，別錯過10月19日上午11時於博覽會中創富主舞台的講座「從高息股到追市值，探索多元投資航線」，以及同日下午13時於ETF沙龍區的講座「你的投資組合健康嗎？如何強健你的財務體質」，由國泰投信ETF專家現身說法，帶領民眾深入了解ETF配置策略。展覽期間，國泰投信既有客戶攜帶紙本ETF收益分配通知書，現場申辦電子版，即可領好禮，參加舞台活動有機會加碼獲得神秘獎品，在遊戲中發掘投資亮點，邀請民眾呼朋引伴共襄盛舉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。