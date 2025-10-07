日股躍升市場新寵 長線多頭持續

隨著企業治理改革深化、資本市場制度完善與經濟結構轉型，日本股市具備中長期成長潛力，正吸引全球投資人目光。野村投信表示，日本經濟擺脫近30年的通貨緊縮，東證全力協助強化日本公司治理，提高企業價值，扮演股市助攻的角色，步入成長軌道；企業積極改革，公司治理改善、股票回購與股利發放增加，吸引長線資金回流。

此外，巴菲特持續看好日本五大商社，高喊「50年不賣」，展現對日本企業的高度信任。外資2025年4月買超日股達3.67兆日圓，創歷年單月最高紀錄。另一方面，日本政府退休金GPIF預計將100兆日圓轉向公開市場。日股利多齊聚，無論是國際資金還是本地投資者，都看好日本市場的長期潛力。建議投資人不妨視己身風承受度，透過野村日本東證ETF（009812）參與日本經濟復甦與市場成長紅利。

野村日本東證ETF經理人張怡琳表示，日本企業持續強化資產負債表，透過降低財務槓桿、提升股東權益報酬率，打造健康的財務體質，企業經營思維也出現轉變，將股東權益報酬視為提升企業價值的關鍵。這一轉變的兩大驅動力，第一，東京證券交易所自2023年3月起要求上市公司強化對資本成本與股價的重視，促使超過九成Prime市場企業提出具體改善措施，並積極解除股東交叉持股、推動資本再配置；其次，日本正式走出通縮進入通膨環境，企業更傾向於將資金投入未來成長機會。隨著企業持續優化資本結構、提升資本報酬率，日本股市的基本面支撐力道日益強勁，為市場帶來長線投資的吸引力。

張怡琳分析，隨著時序走入第4季，檢視全球主要市場表現。今年以來日本東證報酬指數上漲15.29%，不僅優於美國標普500的14.35%，更勝過台灣加權報酬指數的14.48%，展現出強勁的基本面支撐與長期投資吸引力。從長期趨勢來看，自2012年底安倍晉三上任並推動「安倍經濟學」以來，日本股市已進入結構性上升軌道。TOPIX自2012年10月底的742.33點上漲至2025年8月底的3,075.18點，漲幅達4.14倍，與同期美國標普500指數的4.57倍漲幅相當，顯示日本股市長期投資價值逐步獲得肯定。儘管日本企業的股東權益報酬率（ROE）仍低於美國（2024財年分別為9.4%與19.7%），但估值面具吸引力。TOPIX的本益比（PER）與股價淨值比（PBR）分別為16.4與1.56，遠低於美股的24.3與5.29，反映出日股仍具評價上漲空間。

張怡琳表示，日本經濟進入通膨與成長並進的新階段，日本股市正迎來結構性成長契機，走出「失落的30年」，帶動市場信心回升。加上東京證券交易所自2023年起積極推動結構性改革，扮演資本市場改革的關鍵推手。根據野村資產管理報告指出，截至2026年3月的2025財年，整體日本東證指數（TOPIX）成分股EPS即使面對關稅壓頂，仍可維持正增長。此外，關稅主要衝擊汽車、鋼鐵等出口導向產業，而金融、內需消費、科技、服務等產業幾乎不受美國關稅影響，獲利成長動能依舊強勁。日本股市憑藉評價便宜、企業治理改善及經濟結構穩健，成為國際資金流入的避險天堂。

對於想要投資日股的台灣投資人而言，野村日本東證ETF（009812）提供最直接、便利的參與方式。009812所連結的NEXT FUNDS東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）由日本野村資產管理發行，該ETF為日本第一、亞洲最大ETF，規模超過26兆日圓，龐大資產規模與流動性，能夠完全覆蓋東證指數的所有成分股前95%以上的企業，具備高度日股市場的代表性，投資產業遍及食、衣、住、行、育、樂，以及當前最夯的AI相關產業、半導體等，對想在全球資產配置中同時追求成長與分散風險的投資人來說，009812正是切入日本市場的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。