降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課題。觀察大型專業機構法人的動向，包括台積電、挪威主權基金等，已不約而同將資金重押在金融債上，凸顯其在降息環境下的投資價值。

富蘭克林華美投信宣布將於10月20日起，募集「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金」（00986B），為協助投資人掌握此一趨勢。

歷史數據證明，金融債在利率下行期間表現尤其亮眼。根據ICE美銀指數資料，在2023停止升息至2025年降息期間，ICEBofA10年期以上美元金融債指數的報酬率達13.65%，表現優於長天期美債的-4.58%、長天期投資級債的8.88%及新興市場債的7.40%，展現其在利率下行趨勢中的資本利得潛力。

00986B基金經理人洪慧珊表示，降息的啟動，意味著債券價格的上漲空間已經打開。金融債之所以備受專業法人青睞，除了降息帶來的資本利得機會，其高度安全性更是關鍵。洪慧珊指出，金融產業因其系統重要性，受到各國政府高度監管，特別是2008年金融海嘯後，「巴賽爾協定三」要求全球系統性重要銀行（G-SIBs）需提列更高的資本以強化風險抵禦能力。根據S&P自1981至2024年的統計，金融債的平均違約率僅0.61%，顯著低於1.50%的產業平均值。

根據台積電2024年第四季財報，其持有的前十大公司債中，高達九檔為金融債，發行人囊括摩根史丹利、富國銀行、高盛集團等國際金融巨頭。無獨有偶，全球最大的挪威主權基金，其前十大持債更是清一色由金融業龍頭發行，包含摩根大通（28.5億美元）、摩根史丹利（26.9億美元）及美國銀行（24.1億美元）等。而在台灣市場，根據集保結算所截至2025年7月的資料，持有金融債ETF達千張以上的大戶投資人比例亦高達80.9%，顯示其投資價值受到專業投資者的高度認同。

洪慧珊進一步指出，相較於投資金融股成為「股東」，投資金融債成為「債權人」更具優勢，不僅求償順位優先，且債息在發行時已固定，穩定性遠優於視公司獲利情況而定的股利。

值得一提的是，00986B在指數篩選上，特別排除了區域性銀行，以成熟市場國家金融龍頭為主。以2023年的區域性銀行危機事件為例，大型金融機構在風險抵禦能力顯著優於中小型銀行，為投資組合提供了穩固基礎。

富蘭克林華美投信表示，在降息循環啟動的此刻，透過ETF跟隨專業法人的腳步，佈局具備資本利得潛力的中長天期金融債，是兼顧收益與成長的策略之一。富蘭克林金融債10+（00986B）預計10月20日至10月23日募集，採月配息，也有收益平準金制度，每單位發行價10元，預計11月掛牌上市，明（2026）年1月中首次評價 ，為投資人提供了便捷參與全球金融龍頭債的管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。