快訊

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯準會重啟降息週期，全球資金重新布局債市。富蘭克林華美投信推出「00986B富蘭克林金融債10+」，聚焦10年以上投資級美元金融債，鎖定降息環境下的資本利得與穩定收益。中央社
美國聯準會重啟降息週期，全球資金重新布局債市。富蘭克林華美投信推出「00986B富蘭克林金融債10+」，聚焦10年以上投資級美元金融債，鎖定降息環境下的資本利得與穩定收益。中央社

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課題。觀察大型專業機構法人的動向，包括台積電、挪威主權基金等，已不約而同將資金重押在金融債上，凸顯其在降息環境下的投資價值。

 

富蘭克林華美投信宣布將於10月20日起，募集「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金」（00986B），為協助投資人掌握此一趨勢。

 

歷史數據證明，金融債在利率下行期間表現尤其亮眼。根據ICE美銀指數資料，在2023停止升息至2025年降息期間，ICEBofA10年期以上美元金融債指數的報酬率達13.65%，表現優於長天期美債的-4.58%、長天期投資級債的8.88%及新興市場債的7.40%，展現其在利率下行趨勢中的資本利得潛力。

 

00986B基金經理人洪慧珊表示，降息的啟動，意味著債券價格的上漲空間已經打開。金融債之所以備受專業法人青睞，除了降息帶來的資本利得機會，其高度安全性更是關鍵。洪慧珊指出，金融產業因其系統重要性，受到各國政府高度監管，特別是2008年金融海嘯後，「巴賽爾協定三」要求全球系統性重要銀行（G-SIBs）需提列更高的資本以強化風險抵禦能力。根據S&P自1981至2024年的統計，金融債的平均違約率僅0.61%，顯著低於1.50%的產業平均值。

 

根據台積電2024年第四季財報，其持有的前十大公司債中，高達九檔為金融債，發行人囊括摩根史丹利、富國銀行、高盛集團等國際金融巨頭。無獨有偶，全球最大的挪威主權基金，其前十大持債更是清一色由金融業龍頭發行，包含摩根大通（28.5億美元）、摩根史丹利（26.9億美元）及美國銀行（24.1億美元）等。而在台灣市場，根據集保結算所截至2025年7月的資料，持有金融債ETF達千張以上的大戶投資人比例亦高達80.9%，顯示其投資價值受到專業投資者的高度認同。

 

洪慧珊進一步指出，相較於投資金融股成為「股東」，投資金融債成為「債權人」更具優勢，不僅求償順位優先，且債息在發行時已固定，穩定性遠優於視公司獲利情況而定的股利。

 

值得一提的是，00986B在指數篩選上，特別排除了區域性銀行，以成熟市場國家金融龍頭為主。以2023年的區域性銀行危機事件為例，大型金融機構在風險抵禦能力顯著優於中小型銀行，為投資組合提供了穩固基礎。

 

富蘭克林華美投信表示，在降息循環啟動的此刻，透過ETF跟隨專業法人的腳步，佈局具備資本利得潛力的中長天期金融債，是兼顧收益與成長的策略之一。富蘭克林金融債10+（00986B）預計10月20日至10月23日募集，採月配息，也有收益平準金制度，每單位發行價10元，預計11月掛牌上市，明（2026）年1月中首次評價 ，為投資人提供了便捷參與全球金融龍頭債的管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00986B富蘭克林金融債10+

相關新聞

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolan

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

其實我是很感謝0050，衷心感謝。為什麼？ 因為0050是用市值來決定權重，台積電上漲、權重增加，0050就要被迫買進台積電。還有其他市值型ETF都要跟著買進台積電。0050規模7600億，目前

市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF...

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課

不只台積電還有日股順風車 元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價

台積電領軍大盤今日再創指數新高點，以27211點作收，元大投信旗下有國民ETF（指數型股票基金）之稱的台灣50 ETF（...

ETF也能實現年內翻倍 今年報酬率破百的不是AI而是這類ETF

AI利多連發，超微（AMD）與Open AI宣布合作協議，推升AI概念股續創新高，為市場增添持股信心，但今年還有一個資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。