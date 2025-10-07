快訊

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

竹軒的親子理財筆記
竹軒引用「投機大王」科斯托蘭尼名言提醒，暴漲與暴跌本是循環的兩面。近期VT與0050同創新高，他強調自己仍堅持被動投資、不嘗試擇時，認為市場雖有起伏，但長期趨勢始終向上，就像海浪一樣，後浪永遠高於前浪。聯合報系資料照片
「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolany）

今早醒來，VT又創新高，來到139.58元，同樣的發文當下，0050也創新高來到61.65元（如果回到分割前，股價是246.6元。）就總的來說，VT從年初至今上漲19%，0050表現更好，上漲27%，美國VTI則是上漲14%。

現在的氛圍是沒人記得四月的關稅大弟崩盤事件

所以即將要崩盤，現在該出場空手，常保盈泰嗎？

不！我是堅持都在市場內的被動投資者。

那為什麼我會引用科斯托蘭尼這句話呢？

智者就是這樣！隨著時間推移，我越能從這句話看出意思。

的確！投機大王是徹底的主動投資者，更可以說比主動投資還要積極的投機者。

但這句話，科斯托蘭尼想表達的並不是要讀者去猜高低點，去擇時交易。而是漲與跌本身就是一種循環，漲完必跌，跌完必漲。但值得注意的是：

拋開漲跌後會得到一個答案，就是整體來說永遠會上漲。

就如同海浪一波波，無論起伏如何劇烈，後浪永遠高於前浪。

巴菲特說：「退潮之下才知道誰在裸泳。」

一起跟著潮水的我們，永遠不會裸泳，但試圖依據漲潮退潮的衝浪者，那就可能在裸泳了。

跟著市場堅持不懈

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 VT VTI ETF

