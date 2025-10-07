不只台積電還有日股順風車 元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價

台積電領軍大盤今日再創指數新高點，以27211點作收，元大投信旗下有國民ETF（指數型股票基金）之稱的台灣50 ETF（0050）今日也創新高價位，不論是市價或淨值均創下新高，收盤市價為61.7元，每單位淨值61.39元；台積電今日收每股1435元新天價，據了解，0050目前台積電的權重已超過6成，因此成為台積電光環「最受惠ETF」。

根據0050 截至10月3日的投資權重分布，台積電最高達61.3%、另外今日同步大漲的台達電、廣達，在整個0050投資部位的占比分別為3.26%、1.42%、另外，近來持股也續揚的鴻海與聯發科，投資占比分別有4.95%、3.48%，因此推升0050水漲船高。

受惠的不只是0050，還包括元大航太防衛科技ETF（00965）。元大投信除了老牌的國民ETF 0050之外，另外開業界之先瞄準地緣政治推出國防科技ETF 00965，以地緣政治題材來包裝成ETF，今年以來已刷新逾30次新高價位，目前00965不僅投資台積電比重超過5%，另外，00965目前投資日股比重為23.83%，日本為其第二大投資區域，而日本自民黨總裁高市早苗即將出任日本首相，由於高市被視為安倍政策最為忠實的執行者，尤其推動美日台三國軍事聯盟亦為其目標，這使得高市上周勝選之後，日股漲翻天，亦使00965今日股價與淨值均雙雙再創新高，每股收盤價22.85元與淨值22.77元雙雙創新高。

法人指出，美歐日亞主要國家全面呈現軍事擴張趨勢，持續驗證全球防衛產業進入長多格局，且美國以外區域的國防轉型所創造的上漲動能顯著，都是00965股價今年以來不斷創新高的原因，尤其高市當選之後，00965對日本的軍工股投資受惠於日本大漲而更有表現。

統計數據顯示，日股在6日已反映高市早苗當選大漲，重要題材包括其主張將日本國防預算佔比提高至GDP 2%，並建立反擊能力，而00965所投資的成份股，主要受惠股包括三菱重工（參與海上與陸基攔截導彈製造、陸基反艦飛彈升級、潛艦遠程導彈開發等）、川崎重工（潛艦研發、遠程巡弋飛彈與反潛機製造等） 、IHI (導彈發動機、軍用航空引擎生產與維護等)，單日均大漲約10%左右。

除了00965 ETF之外，元大日股龍頭基金也受惠日股大漲，淨值今日亦再創新高；法人預期，倘若以日股半導體、國防股6日漲幅預估，元大日股龍頭基金應會受惠的漲幅大約4%，也使每單位淨值一併改寫新高紀錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。