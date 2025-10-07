快訊

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

聽新聞
0:00 / 0:00

不只台積電還有日股順風車 元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
不只台積電還有日股順風車，使元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價。聯合報系資料照
不只台積電還有日股順風車，使元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價。聯合報系資料照

台積電領軍大盤今日再創指數新高點，以27211點作收，元大投信旗下有國民ETF（指數型股票基金）之稱的台灣50 ETF（0050）今日也創新高價位，不論是市價或淨值均創下新高，收盤市價為61.7元，每單位淨值61.39元；台積電今日收每股1435元新天價，據了解，0050目前台積電的權重已超過6成，因此成為台積電光環「最受惠ETF」。

根據0050 截至10月3日的投資權重分布，台積電最高達61.3%、另外今日同步大漲的台達電、廣達，在整個0050投資部位的占比分別為3.26%、1.42%、另外，近來持股也續揚的鴻海與聯發科，投資占比分別有4.95%、3.48%，因此推升0050水漲船高。

受惠的不只是0050，還包括元大航太防衛科技ETF（00965）。元大投信除了老牌的國民ETF 0050之外，另外開業界之先瞄準地緣政治推出國防科技ETF 00965，以地緣政治題材來包裝成ETF，今年以來已刷新逾30次新高價位，目前00965不僅投資台積電比重超過5%，另外，00965目前投資日股比重為23.83%，日本為其第二大投資區域，而日本自民黨總裁高市早苗即將出任日本首相，由於高市被視為安倍政策最為忠實的執行者，尤其推動美日台三國軍事聯盟亦為其目標，這使得高市上周勝選之後，日股漲翻天，亦使00965今日股價與淨值均雙雙再創新高，每股收盤價22.85元與淨值22.77元雙雙創新高。

法人指出，美歐日亞主要國家全面呈現軍事擴張趨勢，持續驗證全球防衛產業進入長多格局，且美國以外區域的國防轉型所創造的上漲動能顯著，都是00965股價今年以來不斷創新高的原因，尤其高市當選之後，00965對日本的軍工股投資受惠於日本大漲而更有表現。

統計數據顯示，日股在6日已反映高市早苗當選大漲，重要題材包括其主張將日本國防預算佔比提高至GDP 2%，並建立反擊能力，而00965所投資的成份股，主要受惠股包括三菱重工（參與海上與陸基攔截導彈製造、陸基反艦飛彈升級、潛艦遠程導彈開發等）、川崎重工（潛艦研發、遠程巡弋飛彈與反潛機製造等） 、IHI (導彈發動機、軍用航空引擎生產與維護等)，單日均大漲約10%左右。

除了00965 ETF之外，元大日股龍頭基金也受惠日股大漲，淨值今日亦再創新高；法人預期，倘若以日股半導體、國防股6日漲幅預估，元大日股龍頭基金應會受惠的漲幅大約4%，也使每單位淨值一併改寫新高紀錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 日股 ETF 0050元大台灣50 00965元大全球航太與防衛科技

延伸閱讀

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

日本將誕生首位女首相 川普發文祝賀 讚高市早苗有智慧

高市早苗有望任首相 外交部：盼日支持台灣入CPTPP

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

相關新聞

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolan

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

其實我是很感謝0050，衷心感謝。為什麼？ 因為0050是用市值來決定權重，台積電上漲、權重增加，0050就要被迫買進台積電。還有其他市值型ETF都要跟著買進台積電。0050規模7600億，目前

市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF...

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課

不只台積電還有日股順風車 元大旗下ETF 0050及00965雙飆新高價

台積電領軍大盤今日再創指數新高點，以27211點作收，元大投信旗下有國民ETF（指數型股票基金）之稱的台灣50 ETF（...

ETF也能實現年內翻倍 今年報酬率破百的不是AI而是這類ETF

AI利多連發，超微（AMD）與Open AI宣布合作協議，推升AI概念股續創新高，為市場增添持股信心，但今年還有一個資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。