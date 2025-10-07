ETF也能實現年內翻倍 今年報酬率破百的不是AI而是這類ETF

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意照。圖／AI生成
AI利多連發，超微（AMD）與Open AI宣布合作協議，推升AI概念股續創新高，為市場增添持股信心，但今年還有一個資產報酬率驚人，那就是在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品-黃金，連帶國內連結金價ETF報酬率相當搶眼，且外資持續看好黃金表現，上調目標價最高至6,000美元。

根據CMoney統計盤面ETF今年來以來市價表現，截至10月7日，唯一一檔漲幅超過100%是追蹤標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數的期元大S&P黃金正2（00708L），7日上漲5.47%或4.05元，收上78.15元，再度改寫2017年9月1日掛牌以來新高，累計今年來市價漲幅達101.83%。

至於今年漲幅第二至十名的ETF依序為復華中國5G漲76.31%、中信中國50正2漲65.64%、復華香港正2漲59.9%、元大航太防衛科技57.04%、期元大道瓊白銀55.65%、第一金太空衛星53.62%、富邦恒生國企正2漲49.7%、國泰數位支付服務49.33%、期元大S&P黃金44%。

美國政府關門，加上俄烏砲火猛烈，俄羅斯飛彈與無人機愈來愈逼近波蘭邊境，北約戰機被迫升空升以確保領空安全，避險需求暢旺帶動紐約黃金期貨價格再創新高突破4,000美元大關，國內連結金價走勢的期元大S&P黃金與期元大S&P黃金正2，盤中上漲2.93%、5.74%，股價皆創下新高。

法人分析，目前美國政府關門使通膨數據呈現真空狀態，依據最新就業數據，勞動力狀況呈現疲軟，推升10月接續降息的可能性大增。同時，歐洲戰事持續白熱化，俄烏戰爭不見停火，慕尼黑機場傳出無人機入侵，再度引爆歐洲緊張神經，皆有利黃金持續上漲表現。

雖然黃金價格愈漲愈高，但是外資投行仍看好未來上檔空間，高盛表示若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升至每盎司5,000美元；小摩則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價將上看6,000美元/盎司，如以目前價位來看還有五成的漲幅空間。

今年來以來市價表現前十強ETF。資料來源：CMoney 統計至10/7 單位%
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

