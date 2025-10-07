快訊

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
元大台灣50（0050）因權重機制買進台積電（2330），其規模高達7600億、持股約4700億。中央社
其實我是很感謝0050，衷心感謝。為什麼？

因為0050是用市值來決定權重，台積電上漲、權重增加，0050就要被迫買進台積電。還有其他市值型ETF都要跟著買進台積電。0050規模7600億，目前有61.3%是台積電，所以持有4700億的台積電。0050才是最愛台積電的。

當大家持續買進0050，0050的規模跟受益人增加後，就必須再買進台積電。加上其他市值型ETF，規模最少破兆元，大家買進台積就會讓台積的市值上漲。0050又要被迫調高台積的權重，繼續買進台積電，然後所有市值型ETF跟著買進台積。

所以，你知道台積電為何漲不停了嗎？因為0050只看市值選股，指數會被迫買進。

其實這種劇本不是第一次了。2023年AI行情爆發，所有高股息ETF都買進廣達、英業達、緯創，造成這些公司股價一路上揚，就是高股息ETF在抬轎。如今輪到台積電被抬轎了，市值型ETF被迫一路買進台積電，投資人牢牢地坐在轎上就好。

感謝0050跟其他的市值型ETF，請大家用力買進0050。那麼，一定有人會問，萬一台積電下跌呢？相信我，你一定不希望台積電下跌，因為0050持有4700億元的台積電。

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型

