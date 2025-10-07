AI 利多湧現 0050投資人數本周挑戰台積電

中秋假期期間，市場預期高市早苗政策對日本戰略產業利多，以及AMD與Open AI宣布合作協議，推升台、日指標ETF AI成分股表現，7日元大台灣50（0050）、元大日經225（00661）強勢大漲，股價改寫新高，00661漲幅更居冠日本主題ETF。

現階段台、日股指標臺灣50指數、日經225指數均進入新高格局，法人指出其中最大助力在於AI產業長線成長明確，重點企業高度參與晶片、資料中心、能源設備等AI基礎建設供應鏈，隨AI需求持續擴張，看好再有挑戰新高表現

法人指出，「早苗經濟學」被普遍視為安倍經濟學的繼承與深化版本，而更強調政府在戰略產業中的主導地位，因此將實質引導日股受惠於政策帶動。日經225指數目前主要成分股愛得萬測試（Advantest），東京電氣化學工業（TDK）近半年分別大漲265%、94%。

台股部分，在資金集中流入主要權值股下，臺灣50指數領先大盤已成常態，進十年含息報酬率累積差距達近100個百分點，已成ETF投資人第一指名，且不僅是成長性，風險分散性更獲市場重視，今年以來0050與台積電的投資人數差異，已經從4月中的最多落後80.4萬人，快速縮小至10月3日當周的2.1萬人。

0050今年更因調降費用率與股價分割，帶動市值型投資熱潮，占據ETF市場於投資人數、規模、淨申購成長的冠軍寶座，近期規模更突破7,600億，超越安聯收益成長基金公布至八月底的7,560億，躍居境內、外規模最大基金。

法人認為，如要參與特定國家股市成長，可優先選擇規模大、追蹤具代表性大型指數的ETF產品，透過指數化投資的低成本長期參與股市成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。