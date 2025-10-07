快訊

00918「三個口袋」錢還滿…降息是保守策略！超馬芭樂：調整反而更健康

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00918第三季配息調降至0.52元引發關注，超馬芭樂指出，這並非「被當」或資金吃緊，而是為了配合市場波動做出健康調整。三大配息口袋仍有約2.9元可支撐5季以上，年化殖利率約9%。本報資料照片
＊原影音時間為9月1日

近來高股息ETF配息話題再掀熱潮，其中大華優利高填息30（00918）公布第三季配息金額下調，引發市場熱議。

對此，Podcast節目《鏡好聽－投資不踩雷》主持人超馬芭樂指出，00918調降配息「並非被金管會逼迫」，而是根據實際資金狀況做出的健康調整。他強調：「資金充足但主動降息，比沒錢硬撐健康得多。」

三個配息口袋 錢夠但不能亂用

節目中，芭樂再度以「三個配息口袋」方式拆解00918的金流結構：

1.收益平準金
2.現金股利
3.資本平準金

他指出，00918基金規模從778億增至823億，成長5.8%，未達金管會10%的啟用門檻，因此收益平準金暫時不能用。

目前現金股利口袋約1.59元、資本平準金約6.13元（可動用約1.23元），合計約2.9元。以第三季配息0.52元計算，足以支撐5個季度。

「但若再維持前季的0.7元，就太勉強了。」他說，資本平準金會隨盤勢波動，7月底曾跌至5.41元，「這也是調降的必要原因」。

七成配息來自資本平準金 適度降息更穩健

據超馬芭樂分析，00918配息結構中，約7成金額來自資本平準金，23%來自收益平準金，僅約10%來自現金股利。

「這樣的結構在多頭行情下沒問題，但若盤勢修正，資本平準金貢獻就會下滑。」他試算，若現金股利仍有1.6元，每季約0.4元，「即使資本利得歸零，還能穩定配息，年化殖利率仍有6%到8%。」

他也暗示第四季配息「仍有機會維持在0.4元以上」，但不會大幅上調。整體來看，這次調整屬於健康修正，非危機反應。

金融與航運撐盤 填息能力是下一步挑戰

00918的另一個挑戰是填息力偏弱。超馬芭樂指出，年初除息價約24.1元，目前股價仍在22元上下，填息進度不理想。「調降配息反而能降低壓力，讓ETF更穩健。」

00918持股結構分散，最大持股僅6.47%，金融股（富邦金、中信金、元大金、台新金、彰銀）約佔21%，航運股（長榮、長榮航、中租、華航）約佔18%。

這兩族群加總近4成，是今年配息主要貢獻來源。巴拉表示：「即便12月微幅調降，也屬健康調整，不會大降。」

展望年底與2025　「仍穩」但航運要觀察

展望後市，芭樂預估12月配息仍有望維持在0.4元以上，但11月公布第三季財報後，航運類股表現將是關鍵。

「若長榮明年配息僅剩3元，ETF會重新評估持股結構。」他認為，00918不重押單一產業、結構均衡，是其優勢。

整體來看，配息降溫有助長期穩定，年化殖利率仍約9%，表現仍符合投資人預期。

◎本文內容已獲 鏡好聽 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

