從高市早苗到日股 ETF 掌握政局轉折下的投資新機會

日本政壇震撼彈！高市早苗意外當選自民黨有史以來首位女性總裁，市場普遍預期她將成為日本首位女首相，延續寬鬆財政與貨幣政策立場。消息一出，市場反應熱烈，日經225指數10月6日飆漲逾4%，創下歷史新高，東證股價指數亦有3.1%漲幅，日圓兌美元則貶破150大關，顯示資金對日本股市的信心迅速升溫。

高市的勝選不僅象徵日本政局轉型，更為股市注入強勁政策紅利。寬鬆政策有望持續支撐企業獲利與資本支出，特別利好出口導向企業與成長型產業。日圓走貶亦有助提升日企海外營收表現，進一步推升股價動能。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，高市早苗在擔任經濟國防安全大臣期間，積極推動《經濟安全保障法案》，強調確保半導體、稀土、資料中心等戰略物資的國內供應能力。面對地緣政治風險升溫，她主張強化國產技術、基礎建設，並積極投入航太、量子技術等先端領域，展現由國家主導技術革新的強勢姿態，獲得保守派大力支持。相關概念股可望受惠，成為日股新一波成長焦點。

謝恩雅指出，高市的政策立場被視為「女版安倍經濟學」，延續寬鬆財政與貨幣政策，對外資而言更具吸引力。目前日本股市相對美股與全球股市並不被高估，且已部分反映政策寬鬆預期，具備中長期投資價值。建議投資人可透過市值型日股ETF分批布局，或採定時定額方式參與「高市交易」行情。

針對匯率風險，日圓走貶雖有利日股，但對持有日圓資產的投資人而言，可能面臨匯損壓力。00645採匯率避險設計，以新台幣計價，有望降低匯率波動影響。

隨著高市早苗掌舵日本政局，市場預期將迎來新一波政策驅動的投資機會。在全球資金尋求具政策支撐與成長潛力的市場之際，日本股市正站上風口，00645等具匯率避險機制的市值型ETF，可列入投資人布局日股的工具選項之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。