0056逆襲報酬破10％！股添樂曝「三大變身」關鍵…績效闖進高股息前段班

近年高股息ETF熱潮不斷，但表現兩極。被網友戲稱「韭菜代表」的老牌ETF——元大高股息（0056），今年卻意外闖進績效榜前段班。YouTube財經頻道《股添樂》最新影音指出，0056不僅報酬率突破10%，更在三大變化帶動下，體質與形象已「脫胎換骨」。

股添樂分析，今年高股息ETF表現普遍不如大盤，不少投資人認為「沒台積電就漲不動」。不過截至近期，0056在高股息ETF績效排行榜中名列第三，是少數報酬突破10%的產品。

節目提到：「從2023年以後，0056雖不是絕對冠軍，但幾乎穩居第一梯隊，已經跟早期那個被Diss的0056完全不同。」

成分股擴增為50檔 分散效果顯著、波動下降

股添樂指出，0056在2022年進行重大改版，成分股從30檔擴增為50檔，使權重更平均、分散風險。

「以前0056前幾大持股動輒佔比六％、四％，一檔跌整體就涼。現在最大持股不超過五％，產業橫跨科技、金融、航運、水泥、橡膠等，更符合ETF分散精神。」

改版後的穩定度提升，成為0056績效逐漸回穩的關鍵。

關稅政策助攻 中大型股撐起績效

節目進一步指出，美國關稅調整後，台股出現明顯分化，台灣50與中型100漲勢最強，小型股反而疲弱。「0056的成分股母體就是前150大企業，這讓它自然受惠。」

由於大型企業資本充足，能吸收關稅成本，0056反而在政策變動中展現防禦力。股添樂強調：「這也是為什麼今年0056能站在第一梯隊的重要原因。」

AI資本支出循環 高股息成分輪動再起

股添樂認為，今年AI與能源革命題材帶動新一輪輪動。台達電、光寶科等受惠股本就是0056長期持股，ODM族群如鴻海、廣達、偽創、仁寶也都是成分核心。

他指出：「AI伺服器是吃電怪獸，資本支出從2025年4450億美元、到2026年將破5000億美元，全球巨頭持續加碼，台灣供應鏈自然受惠。」

這波補漲行情，也讓0056成分股再度獲得市場關注。

29元累積配息、140萬人持有 穩定現金流仍是主軸

配息仍是0056的核心價值。股添樂整理，0056自掛牌以來累積配息超過29元，幾乎逼近現股價。年化配息率維持9%以上，在高股息ETF中屬第一梯隊。

截至今年，0056收益人數突破140萬人，顯示穩定現金流仍是投資人最大訴求。股添樂舉例，一名友人持有四五百萬部位、每月家庭支出近20萬，「對他而言0056的配息，就是減少生活壓力的穩定來源。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。