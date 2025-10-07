快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

聽新聞
0:00 / 0:00

0056逆襲報酬破10％！股添樂曝「三大變身」關鍵…績效闖進高股息前段班

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
元大高股息（0056）今年報酬突破10％，股添樂指出，從成分股改為50檔後，分散度與穩定性明顯提升，搭配中大型股受惠關稅與AI資本支出效應，讓這檔老ETF再度闖進高股息績效前三。本報資料照片
元大高股息（0056）今年報酬突破10％，股添樂指出，從成分股改為50檔後，分散度與穩定性明顯提升，搭配中大型股受惠關稅與AI資本支出效應，讓這檔老ETF再度闖進高股息績效前三。本報資料照片

近年高股息ETF熱潮不斷，但表現兩極。被網友戲稱「韭菜代表」的老牌ETF——元大高股息（0056），今年卻意外闖進績效榜前段班。YouTube財經頻道《股添樂》最新影音指出，0056不僅報酬率突破10%，更在三大變化帶動下，體質與形象已「脫胎換骨」。

股添樂分析，今年高股息ETF表現普遍不如大盤，不少投資人認為「沒台積電就漲不動」。不過截至近期，0056在高股息ETF績效排行榜中名列第三，是少數報酬突破10%的產品。

節目提到：「從2023年以後，0056雖不是絕對冠軍，但幾乎穩居第一梯隊，已經跟早期那個被Diss的0056完全不同。」

成分股擴增為50檔 分散效果顯著、波動下降

股添樂指出，0056在2022年進行重大改版，成分股從30檔擴增為50檔，使權重更平均、分散風險。

「以前0056前幾大持股動輒佔比六％、四％，一檔跌整體就涼。現在最大持股不超過五％，產業橫跨科技、金融、航運、水泥、橡膠等，更符合ETF分散精神。」

改版後的穩定度提升，成為0056績效逐漸回穩的關鍵。

關稅政策助攻 中大型股撐起績效

節目進一步指出，美國關稅調整後，台股出現明顯分化，台灣50與中型100漲勢最強，小型股反而疲弱。「0056的成分股母體就是前150大企業，這讓它自然受惠。」

由於大型企業資本充足，能吸收關稅成本，0056反而在政策變動中展現防禦力。股添樂強調：「這也是為什麼今年0056能站在第一梯隊的重要原因。」

AI資本支出循環 高股息成分輪動再起

股添樂認為，今年AI與能源革命題材帶動新一輪輪動。台達電、光寶科等受惠股本就是0056長期持股，ODM族群如鴻海、廣達、偽創、仁寶也都是成分核心。

他指出：「AI伺服器是吃電怪獸，資本支出從2025年4450億美元、到2026年將破5000億美元，全球巨頭持續加碼，台灣供應鏈自然受惠。」

這波補漲行情，也讓0056成分股再度獲得市場關注。

29元累積配息、140萬人持有 穩定現金流仍是主軸

配息仍是0056的核心價值。股添樂整理，0056自掛牌以來累積配息超過29元，幾乎逼近現股價。年化配息率維持9%以上，在高股息ETF中屬第一梯隊。

截至今年，0056收益人數突破140萬人，顯示穩定現金流仍是投資人最大訴求。股添樂舉例，一名友人持有四五百萬部位、每月家庭支出近20萬，「對他而言0056的配息，就是減少生活壓力的穩定來源。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 ETF

延伸閱讀

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

0050安穩投資…大道至簡！存股方程式：真正經過時間與市場考驗

台股漲到不尋常…該「該見好就收」留0050跟0056就好？網：不會重演當年泡沫

2016年開始勸人買0050！七年後見證複利力量：可以更有錢但無法有更多時間

相關新聞

0056逆襲報酬破10％！股添樂曝「三大變身」關鍵…績效闖進高股息前段班

近年高股息ETF熱潮不斷，但表現兩極。被網友戲稱「韭菜代表」的老牌ETF——元大高股息（0056），今年卻意外闖進績效榜前段班。YouTube財經頻道《股添樂》最新影音指出，0056不僅報酬率突破10

0050安穩投資…大道至簡！存股方程式：真正經過時間與市場考驗

七月與八月，版主各執行一次資產組合調整，汰弱留強，總共砍掉六檔ETF，實現虧損約25萬（如果加計配息，實際虧損應只有17萬、18萬，或者更少，畢竟領息數年了，但究竟領了多少，版主沒有詳實記錄），賣股所

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

罵歸罵，該進場還是得進場 別怕00919變「不香」！如果殖利率回到6%~7%，才是真正的合理區間！ 最近不少人開始討論00919的殖利率下滑，從原本動輒兩位數的高息，如果回到6%~7%左右該怎麼辦

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

AI市場再掀熱潮！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成人工智慧（AI）晶片供應協議，為AI產業注入新一波成長動能。此消息激勵美股科技股走揚，台積電ADR（美國存託憑證）

高股息ETF是垃圾？小師傅：報酬輸了但生活贏了

以前剛開始開計程車的時候，時數都很長。平常週一到週五是下午16:00到晚上22:00（六小時），六、日則是早上8:00到晚上20:00（十二小時）。 那時只要沒碰到不可逆的狀況，我都規定自己不能

2016年開始勸人買0050！七年後見證複利力量：可以更有錢但無法有更多時間

「時間比金錢有價值，你可以更有錢，但你沒辦法更有時間。」《美國企業家》吉米·羅恩 雖然說時間就是金錢，但只有時間可以換成金錢，而金錢永遠換不回時間。 當然我不是來講到大道理那只會呵欠連連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。