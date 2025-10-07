快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

0050安穩投資…大道至簡！存股方程式：真正經過時間與市場考驗

聯合新聞網／ 存股方程式
不會選ETF？大道至簡...就安穩投資0050；經市場洗禮20年，它依然是台股長線最穩的選擇。本報資料照片
不會選ETF？大道至簡...就安穩投資0050；經市場洗禮20年，它依然是台股長線最穩的選擇。本報資料照片

七月與八月，版主各執行一次資產組合調整，汰弱留強，總共砍掉六檔ETF，實現虧損約25萬（如果加計配息，實際虧損應只有17萬、18萬，或者更少，畢竟領息數年了，但究竟領了多少，版主沒有詳實記錄），賣股所得資金全數轉進兩檔新建倉的ETF。利用中秋連假檢視績效，很慶幸有狠下心調整。

七月至十月，版主砍掉的ETF走勢依舊溫吞，漲幅完全跟不上大盤，如果版主沒有調整，恐怕今年前三季績效必定大幅落後大盤。搭上多頭順風車，兩檔新建倉的ETF表現不錯，短短兩三個月，目前未實現獲利合計已來到22萬（見圖片），如果加計配息，獲利會升至將近25萬。三個月完全填補虧損，雖然績效落後同期間的0050，但版主感到滿意。

每一次的資產組合調整都是一場冒險，畢竟沒有人知道，新選上的標的表現是否能贏過原持有標的，說穿了也是一種賭吧。每檔ETF發行時，發行投信總是透過各種回測，將產品包裝的美輪美奐，一般散戶真的很難光靠投信的宣傳資料，就挑選到好產品。唯有透過時間、透過市場真槍實彈的洗禮之後，產品的好壞才能顯現。版主此次新建倉兩檔今年甫上市的ETF，也可以說是賭，至少到目前為止狀況都還不錯，會持續投入，穩定增加張數。

台股上市的ETF當中，真正經過時間與市場考驗的好產品，非0050莫屬。如果不知道如何挑選好產品，大道至簡，就安穩投資0050吧。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

台股漲到不尋常…該「該見好就收」留0050跟0056就好？網：不會重演當年泡沫

從醫院上班到股市賠百萬！網勸「好好買0050就好」：瞎忙的只是在幫人墊背

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

相關新聞

0056逆襲報酬破10％！股添樂曝「三大變身」關鍵…績效闖進高股息前段班

近年高股息ETF熱潮不斷，但表現兩極。被網友戲稱「韭菜代表」的老牌ETF——元大高股息（0056），今年卻意外闖進績效榜前段班。YouTube財經頻道《股添樂》最新影音指出，0056不僅報酬率突破10

0050安穩投資…大道至簡！存股方程式：真正經過時間與市場考驗

七月與八月，版主各執行一次資產組合調整，汰弱留強，總共砍掉六檔ETF，實現虧損約25萬（如果加計配息，實際虧損應只有17萬、18萬，或者更少，畢竟領息數年了，但究竟領了多少，版主沒有詳實記錄），賣股所

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

罵歸罵，該進場還是得進場 別怕00919變「不香」！如果殖利率回到6%~7%，才是真正的合理區間！ 最近不少人開始討論00919的殖利率下滑，從原本動輒兩位數的高息，如果回到6%~7%左右該怎麼辦

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

AI市場再掀熱潮！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成人工智慧（AI）晶片供應協議，為AI產業注入新一波成長動能。此消息激勵美股科技股走揚，台積電ADR（美國存託憑證）

高股息ETF是垃圾？小師傅：報酬輸了但生活贏了

以前剛開始開計程車的時候，時數都很長。平常週一到週五是下午16:00到晚上22:00（六小時），六、日則是早上8:00到晚上20:00（十二小時）。 那時只要沒碰到不可逆的狀況，我都規定自己不能

2016年開始勸人買0050！七年後見證複利力量：可以更有錢但無法有更多時間

「時間比金錢有價值，你可以更有錢，但你沒辦法更有時間。」《美國企業家》吉米·羅恩 雖然說時間就是金錢，但只有時間可以換成金錢，而金錢永遠換不回時間。 當然我不是來講到大道理那只會呵欠連連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。