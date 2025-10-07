0050安穩投資…大道至簡！存股方程式：真正經過時間與市場考驗

七月與八月，版主各執行一次資產組合調整，汰弱留強，總共砍掉六檔ETF，實現虧損約25萬（如果加計配息，實際虧損應只有17萬、18萬，或者更少，畢竟領息數年了，但究竟領了多少，版主沒有詳實記錄），賣股所得資金全數轉進兩檔新建倉的ETF。利用中秋連假檢視績效，很慶幸有狠下心調整。

七月至十月，版主砍掉的ETF走勢依舊溫吞，漲幅完全跟不上大盤，如果版主沒有調整，恐怕今年前三季績效必定大幅落後大盤。搭上多頭順風車，兩檔新建倉的ETF表現不錯，短短兩三個月，目前未實現獲利合計已來到22萬（見圖片），如果加計配息，獲利會升至將近25萬。三個月完全填補虧損，雖然績效落後同期間的0050，但版主感到滿意。

每一次的資產組合調整都是一場冒險，畢竟沒有人知道，新選上的標的表現是否能贏過原持有標的，說穿了也是一種賭吧。每檔ETF發行時，發行投信總是透過各種回測，將產品包裝的美輪美奐，一般散戶真的很難光靠投信的宣傳資料，就挑選到好產品。唯有透過時間、透過市場真槍實彈的洗禮之後，產品的好壞才能顯現。版主此次新建倉兩檔今年甫上市的ETF，也可以說是賭，至少到目前為止狀況都還不錯，會持續投入，穩定增加張數。

台股上市的ETF當中，真正經過時間與市場考驗的好產品，非0050莫屬。如果不知道如何挑選好產品，大道至簡，就安穩投資0050吧。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。