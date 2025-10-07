街口銅ETF續創波段高點 法人如此看銅價走勢

期街口道瓊銅 (00763U)7日早盤股價上漲到27.98元，續創波段高點，漲幅逾2%。街口投信表示，銅礦供給受限，需求穩定轉強，銅價基本面有堅實支撐

全球銅供應受到維修、意外及天災影響，如自由港麥克莫蘭公司的格拉斯伯格銅礦區、智利國有銅礦公司Codelco旗下最大的艾特尼特礦場等皆發生意外事故，造成礦區暫停運作或產量下降，因此整體產能受限。反映銅礦供應的TC/RC指數持續低檔，亦顯示銅礦供應緊缺。雖然預期中國大陸今年全年的精煉銅產量將創新高，但受到全球礦料短缺及設備維護進入高峰期的影響，下半年的產量恐出現反季節性下降。

期街口道瓊銅基金經理人張恩魁分析，需求面，先前因大陸傳統淡季及美國關稅影響，短期需求偏弱並造成供應鏈重組，不過時序進入大陸需求旺季，加上聯準會進入降息週期，預期需求回穩並支撐銅價。長期來看，受惠於能源轉型(如電網、電動車)和AI數據中心等新領域的強勁需求，銅需求前景持續看好。

街口投信表示，雖然短期趨勢因關稅政策與供應鏈重組而波動，但基本面仍提供堅實的支撐。根據彭博社彙整的預測數據，銅價平均值將從2025第3季穩步上升至2026第4季；此外，後續有兩個關鍵議題值得關注，一是美國將銅列入關鍵礦物清單，鼓勵國內開採，減少進口依賴；二是主要廢銅回收地區（美國、歐洲、大陸）各有不同的回收困境，兩者可能引發的市場變化，以及長期供給缺口對產業造成的影響值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。