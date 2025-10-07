快訊

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

罵歸罵，該進場還是得進場

別怕00919變「不香」！如果殖利率回到6%~7%，才是真正的合理區間！

最近不少人開始討論00919的殖利率下滑，從原本動輒兩位數的高息，如果回到6%~7%左右該怎麼辦？一定有人會問：「這樣還能買嗎？」但我反而想說，別急著跑，這反而是ETF「走向成熟」的好現象。

想像一下，一個企業如果年年配太多，就像一個人月月刷爆卡在請客，哪天現金流出問題，麻煩可就大了，如果00919的殖利率回到6%~7%，代表它不再為了討好短線資金，而是開始調整節奏，回歸穩健經營，這樣的ETF，才能撐得久、走得遠。

對長期投資人來說，這反而是最甜的點，因為當殖利率趨於合理，股價自然也會更穩，市場情緒不再亂飆亂殺，此時回檔，就是聰明資金默默進場的時刻。

我自己會在這種時候，分批加碼、擇機佈局，畢竟真正的價值投資，不是追高息，而是等ETF學會「不浮誇」的那一刻，等它穩了、成熟了，那才是真正能陪你走十年的投資夥伴。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

