台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
市場熱議AI題材，但長線投資仍回歸選股邏輯。00905以Smart策略選股、台積電權重僅三成，今年績效仍達18%，展現多元策略優勢。中央社
AI市場再掀熱潮！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成人工智慧（AI）晶片供應協議，為AI產業注入新一波成長動能。此消息激勵美股科技股走揚，台積電ADR（美國存託憑證）應聲大漲3.49％，成為市場焦點。台股今早開盤，台積電（2330）延續強勢，一早攻上1435元新高，再次帶動多頭行情。

台積電領漲 ETF「含積量」成績效關鍵

隨著台積電股價不斷刷新紀錄，台股不斷創歷史新高，上週五（3日）加權指數收在26761.06點，周線連六紅，今早更上攻27166.35點。作為台股市值最大的權值股，台積電市值已達36.31兆元，成為推升台股的絕對主力。隨之而來的是，台積電在ETF中的「含積量」高低，成為牽動短線績效的關鍵因素。

根據市場統計，目前台股市場中高達37檔ETF持有台積電，傳統市值型ETF因「含積量」較高，直接受惠於台積電的漲勢。以富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）為例，其台積電權重分別高達61.05%及60.95%，近一個月的績效分別達14.9%及14.8%，顯示高權重ETF在台積電領漲行情中表現亮眼。

長線選股策略不容忽視

儘管短線上高「含積量」ETF表現搶眼，但從長期投資角度來看，ETF的選股邏輯才是決定績效的核心。不少新型ETF雖然台積電的權重相對較低，但憑藉其差異化的選股策略，長期績效表現不遜於傳統高權重ETF。例如FT臺灣Smart（00905），其台積電權重僅32.38%，但今年以來績效高達18%，凸顯因子選股或主題策略在多頭市場中的優勢。

00905基金經理人王紹宇指出，AI產業已成為當前市場的絕對主軸，需求從雲端應用擴展至記憶體、AI PC等邊緣應用，顯示AI技術正在進入「軟硬整合」的落地階段。然而，台股目前的本益比已處於歷史高檔，市場對利空消息的反應將更為敏感，可能出現「緩漲急跌」的格局。他提醒投資人，在多頭行情中，應以「選股不選市」作為核心策略，聚焦具成長潛力的個股或ETF。

投資建議：短線看「含積量」　長線拼選股

台積電在AI熱潮的帶動下持續引領多頭行情，投資人可透過ETF參與市場脈動。短期內，「含積量」是推升績效的加速器；但從長線來看，ETF的選股機制才是決定最終報酬的關鍵。專家建議，投資人應根據自身風險承受能力，在傳統市值型與多元策略型ETF之間進行合理配置，才能在掌握市場趨勢的同時，有效管理潛在風險。

熱門台股市值型ETF台積電含量及績效（單位：元、％）

代號股票名稱收盤價台積電權重今年以來績效近3個月績效近1個月績效
0050元大台灣5060.160.95--21.514.8
006208富邦台50140.461.0523.121.314.9
0057富邦摩台176.456.3122.321.013.4
00692富邦公司治理54.255.7320.419.213.7
006203元大MSCI台灣109.256.2118.620.113.0
00905FT臺灣Smart16.332.3818.018.18.8
00922國泰台灣領袖5025.341.0016.219.212.4
00888永豐台灣ESG19.231.5115.517.912.5
00850元大臺灣ESG永續52.232.1614.216.910.8
00938凱基優選3016.236.0212.810.87.3
00923群益台ESG低碳5023.941.128.910.611.4
00912中信臺灣智慧5020.634.036.211.08.0
009803保德信市值動能5012.134.440.015.38.2

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.03

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 00905FT臺灣Smart ETF 市值型

