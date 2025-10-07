台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵
AI市場再掀熱潮！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成人工智慧（AI）晶片供應協議，為AI產業注入新一波成長動能。此消息激勵美股科技股走揚，台積電ADR（美國存託憑證）應聲大漲3.49％，成為市場焦點。台股今早開盤，台積電（2330）延續強勢，一早攻上1435元新高，再次帶動多頭行情。
台積電領漲 ETF「含積量」成績效關鍵
隨著台積電股價不斷刷新紀錄，台股不斷創歷史新高，上週五（3日）加權指數收在26761.06點，周線連六紅，今早更上攻27166.35點。作為台股市值最大的權值股，台積電市值已達36.31兆元，成為推升台股的絕對主力。隨之而來的是，台積電在ETF中的「含積量」高低，成為牽動短線績效的關鍵因素。
根據市場統計，目前台股市場中高達37檔ETF持有台積電，傳統市值型ETF因「含積量」較高，直接受惠於台積電的漲勢。以富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）為例，其台積電權重分別高達61.05%及60.95%，近一個月的績效分別達14.9%及14.8%，顯示高權重ETF在台積電領漲行情中表現亮眼。
長線選股策略不容忽視
儘管短線上高「含積量」ETF表現搶眼，但從長期投資角度來看，ETF的選股邏輯才是決定績效的核心。不少新型ETF雖然台積電的權重相對較低，但憑藉其差異化的選股策略，長期績效表現不遜於傳統高權重ETF。例如FT臺灣Smart（00905），其台積電權重僅32.38%，但今年以來績效高達18%，凸顯因子選股或主題策略在多頭市場中的優勢。
00905基金經理人王紹宇指出，AI產業已成為當前市場的絕對主軸，需求從雲端應用擴展至記憶體、AI PC等邊緣應用，顯示AI技術正在進入「軟硬整合」的落地階段。然而，台股目前的本益比已處於歷史高檔，市場對利空消息的反應將更為敏感，可能出現「緩漲急跌」的格局。他提醒投資人，在多頭行情中，應以「選股不選市」作為核心策略，聚焦具成長潛力的個股或ETF。
投資建議：短線看「含積量」 長線拼選股
台積電在AI熱潮的帶動下持續引領多頭行情，投資人可透過ETF參與市場脈動。短期內，「含積量」是推升績效的加速器；但從長線來看，ETF的選股機制才是決定最終報酬的關鍵。專家建議，投資人應根據自身風險承受能力，在傳統市值型與多元策略型ETF之間進行合理配置，才能在掌握市場趨勢的同時，有效管理潛在風險。
熱門台股市值型ETF台積電含量及績效（單位：元、％）
|代號
|股票名稱
|收盤價
|台積電權重
|今年以來績效
|近3個月績效
|近1個月績效
|0050
|元大台灣50
|60.1
|60.95
|--
|21.5
|14.8
|006208
|富邦台50
|140.4
|61.05
|23.1
|21.3
|14.9
|0057
|富邦摩台
|176.4
|56.31
|22.3
|21.0
|13.4
|00692
|富邦公司治理
|54.2
|55.73
|20.4
|19.2
|13.7
|006203
|元大MSCI台灣
|109.2
|56.21
|18.6
|20.1
|13.0
|00905
|FT臺灣Smart
|16.3
|32.38
|18.0
|18.1
|8.8
|00922
|國泰台灣領袖50
|25.3
|41.00
|16.2
|19.2
|12.4
|00888
|永豐台灣ESG
|19.2
|31.51
|15.5
|17.9
|12.5
|00850
|元大臺灣ESG永續
|52.2
|32.16
|14.2
|16.9
|10.8
|00938
|凱基優選30
|16.2
|36.02
|12.8
|10.8
|7.3
|00923
|群益台ESG低碳50
|23.9
|41.12
|8.9
|10.6
|11.4
|00912
|中信臺灣智慧50
|20.6
|34.03
|6.2
|11.0
|8.0
|009803
|保德信市值動能50
|12.1
|34.44
|0.0
|15.3
|8.2
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.03
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
