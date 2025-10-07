台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

AI市場再掀熱潮！美國晶片大廠超微（AMD）與ChatGPT製造商OpenAI日前達成人工智慧（AI）晶片供應協議，為AI產業注入新一波成長動能。此消息激勵美股科技股走揚，台積電ADR（美國存託憑證）應聲大漲3.49％，成為市場焦點。台股今早開盤，台積電（2330）延續強勢，一早攻上1435元新高，再次帶動多頭行情。

台積電領漲 ETF「含積量」成績效關鍵

隨著台積電股價不斷刷新紀錄，台股不斷創歷史新高，上週五（3日）加權指數收在26761.06點，周線連六紅，今早更上攻27166.35點。作為台股市值最大的權值股，台積電市值已達36.31兆元，成為推升台股的絕對主力。隨之而來的是，台積電在ETF中的「含積量」高低，成為牽動短線績效的關鍵因素。

根據市場統計，目前台股市場中高達37檔ETF持有台積電，傳統市值型ETF因「含積量」較高，直接受惠於台積電的漲勢。以富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）為例，其台積電權重分別高達61.05%及60.95%，近一個月的績效分別達14.9%及14.8%，顯示高權重ETF在台積電領漲行情中表現亮眼。

長線選股策略不容忽視

儘管短線上高「含積量」ETF表現搶眼，但從長期投資角度來看，ETF的選股邏輯才是決定績效的核心。不少新型ETF雖然台積電的權重相對較低，但憑藉其差異化的選股策略，長期績效表現不遜於傳統高權重ETF。例如FT臺灣Smart（00905），其台積電權重僅32.38%，但今年以來績效高達18%，凸顯因子選股或主題策略在多頭市場中的優勢。

00905基金經理人王紹宇指出，AI產業已成為當前市場的絕對主軸，需求從雲端應用擴展至記憶體、AI PC等邊緣應用，顯示AI技術正在進入「軟硬整合」的落地階段。然而，台股目前的本益比已處於歷史高檔，市場對利空消息的反應將更為敏感，可能出現「緩漲急跌」的格局。他提醒投資人，在多頭行情中，應以「選股不選市」作為核心策略，聚焦具成長潛力的個股或ETF。

投資建議：短線看「含積量」 長線拼選股

台積電在AI熱潮的帶動下持續引領多頭行情，投資人可透過ETF參與市場脈動。短期內，「含積量」是推升績效的加速器；但從長線來看，ETF的選股機制才是決定最終報酬的關鍵。專家建議，投資人應根據自身風險承受能力，在傳統市值型與多元策略型ETF之間進行合理配置，才能在掌握市場趨勢的同時，有效管理潛在風險。

熱門台股市值型ETF台積電含量及績效（單位：元、％）

代號 股票名稱 收盤價 台積電權重 今年以來績效 近3個月績效 近1個月績效 0050 元大台灣50 60.1 60.95 -- 21.5 14.8 006208 富邦台50 140.4 61.05 23.1 21.3 14.9 0057 富邦摩台 176.4 56.31 22.3 21.0 13.4 00692 富邦公司治理 54.2 55.73 20.4 19.2 13.7 006203 元大MSCI台灣 109.2 56.21 18.6 20.1 13.0 00905 FT臺灣Smart 16.3 32.38 18.0 18.1 8.8 00922 國泰台灣領袖50 25.3 41.00 16.2 19.2 12.4 00888 永豐台灣ESG 19.2 31.51 15.5 17.9 12.5 00850 元大臺灣ESG永續 52.2 32.16 14.2 16.9 10.8 00938 凱基優選30 16.2 36.02 12.8 10.8 7.3 00923 群益台ESG低碳50 23.9 41.12 8.9 10.6 11.4 00912 中信臺灣智慧50 20.6 34.03 6.2 11.0 8.0 009803 保德信市值動能50 12.1 34.44 0.0 15.3 8.2

資料來源： CMoney 資料日期：2025.10.03

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。