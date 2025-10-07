高股息ETF是垃圾？小師傅：報酬輸了但生活贏了

快訊

聯合新聞網／ 小師傅存股
從一天開十二小時的司機，到現在只跑五小時就收工，小師傅靠著穩定現金流與配息架構，讓「生存」成為長期投資的起點。中央社
以前剛開始開計程車的時候，時數都很長。平常週一到週五是下午16:00到晚上22:00（六小時），六、日則是早上8:00到晚上20:00（十二小時）。

那時只要沒碰到不可逆的狀況，我都規定自己不能休息。現在想想，當時只要一想到週末要連續開十二個小時，就覺得好累。

但在這兩、三年，我已經改成每天只能跑五小時。五小時一到，我都「直接結束營業」，開回家、下班。現在這種兼職模式，反而變成一種能讓我長期堅持的方式。

投資方面，在這兩、三年我也依照自己的財務結構，去配置適合自己的投資模式，架構好現金流系統，讓自己不管失去本業或副業收入，都不會擔心現金流斷炊去影響生活。

我現在先求「生存」，再求「長久穩定」。以每年6%的配息來算，可以一年配出約110萬現金。再加上本業與其他副業，平均每個月都有二十幾萬，可以拿來靈活運用、彈性變化投資。

很多人會說高股息是垃圾，真的是這樣嗎？我覺得每個商品都有它存在的價值，用不同策略去操作，都有屬於自己的一片天空。很多人根本不了解你在做什麼，卻用自己的觀念去決定別人是錯的。

人賺不到自己認知以外的財富，你無法理解別人在做什麼，是因為你的認知還沒升級到那個層次，當認知逐步升級，自然會用新的邏輯去看懂對方。所以我們才需要不斷學習新東西，而不是一昧的排斥，這樣才能真正進步與升級。

投資是一條長遠的道路，就像跑全馬一樣，不是一開始就要衝第一（報酬第一），更重要的是「配速」要有氣長，口袋裡永遠要留有資金能加碼。

我投資時間才九年，放在一輩子來看，也只是一小段。現在的我已經把「生存」顧好了，接下來的我，才要開始「衝刺」！（報酬第一）

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

