台積電股價攀高 高含積量 ETF 配息表現亮眼

台積電（2330）股價持續創高，帶旺台股高含積量ETF表現，配息表現也跟著攀高。根據統計，含積占比逾三成的新光臺灣半導體30（00904），公布最新10月預估配息金額0.65元，預估年化配息率12.7%，雙創掛牌以來最高。另外包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）與00904等，都是連續兩季年化配息率超過9%的台股ETF。

美國科技大廠AI資本支出續增、AI基建需求高漲，全球AI大趨勢熱潮方興未艾，台積電股價攀高，也帶動加權指數創下新高。法人建議，投資人除了鎖定AI、半導體指標股直接選股操作，若透過一籃子持有成分股方式布局半導體ETF，不論從股價成長或參與領息來看，第4季有機會息利雙收。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，最新Open AI市值超過5,000億美元，代表市場對AI前景看好，近期在輝達、博通、台積電ADR等重量級半導體股領軍下，美股維持創新高表現，台股也同步衝高，顯示第4季開市來，多頭攻勢強勁，在資金面催化行情表現下，建議投資人第4季投資台股，可以布局半導體先進製程相關、高速傳輸、記憶體相關、材料升級或替代概念、PCB供應鏈等AI基建所需的優質標的。

新光投信量化投資團隊分析，台積電近期屢創新高價，並帶領台股同步創新高，全球AI前景樂觀，科技及半導體成資金布局焦點，加上Open AI市值躍升、晶片龍頭輝達被視為最大受惠者，股價持續改寫科技股巔峰紀錄，加上美股四大CSP雲端巨頭持續加碼AI資本支出，台積電的先進製程及台廠半導體供應鏈將扮演關鍵不可或缺的最佳軍備火力，將迎來半導體黃金年代再起，並順勢掌握新一輪AI產業鏈成長爆發商機。

有鑑於美台半導體關稅談判尚未明朗，台股投資隱憂可能隨時浮現，加上台股持續創新高的過程中，市場有任何風吹草動，可能影響資金快速輪動，造成個股波動大增。詹佳峯建議，一般投資人可以透過台股ETF，鎖定台股優質產業及企業，是比較適合作風險控管及搭配中長期投資理財規劃的最佳選擇。至於ETF投資標的建議，新光投信強調，現階段台股ETF種類多，若著眼於第4季甚至2026、2027年較中長期的理財配置，比較建議選擇具「配息表現」與「成長潛力」兼顧的台股高含積量ETF或半導體ETF。

