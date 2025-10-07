2016年開始勸人買0050！七年後見證複利力量：可以更有錢但無法有更多時間

「時間比金錢有價值，你可以更有錢，但你沒辦法更有時間。」《美國企業家》吉米·羅恩

雖然說時間就是金錢，但只有時間可以換成金錢，而金錢永遠換不回時間。

當然我不是來講到大道理

那只會呵欠連連

單純想分享2016-2018年的幾則小故事。

1.2016年至2017年：從0050開始的建議

工作時，我時常會對店裡的同事和工讀生給予建議，對於同事會說要投資0050，不要被轉職成保險員的前同事回來洗腦買各種奇怪保單。對於工讀生也是建議他們定期定額投資0050，或是要多存點錢之類。

因為顧店的原因，最常接觸的就是工讀生。

也因此如果你是從2016年左右看我臉書並且一路到我2017年建立粉專的初期文章，其實你會發現一個很明顯的軌跡就是：

與其說我偏重於小資族，不如說是工讀生（高中生和大學生）以及剛出社會的新鮮人。

甚至我後來被某些網紅認證我的資產有五萬台幣。就源自於此。

那時候為了證明1000元不嫌小，定期定額1000元投資0050就是那時候開始。

還有我會說小資族新鮮人工讀生把薪水分成三等份，也是因為這工作時期給予工讀生的建議。

成效回饋呢？

我必須務實的說，最大獲利者是我。一整個都想不到

我在職場環境上努力的成效可以說是零，對！就是零。

工讀生的反應是：

「我不會活那麼久，40歲對我而言就該走了。」

「喔！好啦！可是現在我沒錢。」

「以後等我出社會想投資就會找你。」

講這些話的有高中生有大學生，對我而言沒有年齡居別。

但必須要說的，最終有一個真的在出社會時有來找我。

他跟我說的是：「如果2016年有聽你的話，現在不知道有多好。」

因為他找上我時已經是2022年以後的事。時間流逝了

最大受益為什麼反而是我？

2017年下半年我因為過勞離職了，也出國去江南玩了一趟，本來以為也就這樣，等休息好，身體恢復再找工作吧。

因為2016-2017年努力分享ETF文章與分享被動投資，結果是2017年年底范教官邀請我到高雄演講，之後剛好整個台灣金融市場丕變，突然開始推廣ETF。

於是0050本來是被主流投資專家媒體當作垃圾，瞬間變成寶。

財經雜誌紛紛報導ETF，我也那時候被雜誌找去亮相了一回。

往後的事就不多說了，本來嫌棄ETF的大濕也都擁抱了。

我也莫名其妙多了許多邀約。

必須說的是以2017年成立粉專為時間點

至今我偶爾都會收到朋友的感謝信

有好幾個未曾謀面的朋友也的確從2017年左右開始投資0050甚至資產配置

2018年：說服同事投資 憂喜參半

休息一陣子後，自己就覺得老待在家沒事做也不是辦法。但清楚知道不可能只有短短幾個月過勞就會消失了。

所以我就改兼職了，一樣回去原本餐飲業，但我不要全職也不要大夜輪班，反正我一星期至多5天，六日都不要，一天就四至五小時，最多就五小時，其他都不要。

這也是我自身的經驗，所以去年我才有說出全職和兼職區別的那句話：「人家要求你。」

同樣是五個字，但「要」的語調是不同的，一個是輕聲（ㄧㄠ），一個是四聲（ㄧㄠˋ），前者是主管要求你要上班要卡班，後者主管是輕聲細語要請求拜託你來上班。這個閒聊了

我去兼職的店在台北小巨蛋那裏，隔壁就是很著名的鳳梨酥名店。

說真的除了節日以外，其實沒啥客人。

然後我個人也覺得沒有到必須排隊的地步，但不知道為什麼像是中秋節之類就排到天荒地老，警察來開單也不怕。

之前有一篇文章寫說我在銀行幫店長匯款（畢竟兼職前我也是這職位），看到一位大哥因為還不出房貸跪在那裏拜託銀行不要沒收他的房子，這就這個時間點。

在這裡有兩位同事接受我的投資建議。

第一位：兼職年輕媽媽

因為要照顧孩子無法全職。

她聽建議幫孩子買0050，當時約定至少五年不賣，但建議等孩子長大給孩子自己決定。

嗯，結果幾年後0050漲到120後她全賣了，理由：「120太高了，以後再買回來。」

上個月她突然傳訊息跟我說：「非常後悔當時的決定。」

第二位：被逼離職的女同事

嚴格來說是2017年底，但我算在2018年好了。

這位是我成就感最大的一位女同事。

她原本是內勤，但不曉得是公司還是有人，反正就是軟性想辦法讓她離職，手段就是人家就是辦公室的工作，派她到店裡去結帳煮肉去了。也因為這樣我才和她相遇。

閒聊時才知道她已經執行了整整五年的投資型保單（2012-2017年）。

你很難想像，這五年整體來說是上漲了，然後她是賠錢的，而且虧了不少。

嗯，專業的經理人操盤手，我呸！

很神奇的她居然接受我的建議，直接就把投資型保單解約了（要知道本身虧錢還附帶違約金），但就是這麼阿莎力乾脆。

更猛的就是她就當下聽我建議全買0050了，記得買在75元附近。

前面有說了，因為公司的逼迫，她跟我說要離職。

我問她接下來打算呢？她要去日本留學。

我建議她0050買完以後就鎖在台灣，放心去日本吧！

回來有漲請我喝咖啡。

留學期間還拍新冠肺炎整個商場空蕩蕩的日本街道百貨公司影片給我看。

她什麼都照做，唯一沒做的就是至今沒請我喝過咖啡。

約莫2020還是2021年吧！有一天她姊姊突然用Line打電話給我，是因為怕妹妹被我騙。我直接回：「你有見過騙子要騙錢居然設定五年十年後的嗎？」

後來知道她姊也懂一些投資，所以2022年還是2023年左右她問我該投資VT嗎？我說：「如果你認為這樣比較安全，可以啊！」然後讓她去找她姊陪她去開戶複委託還是海外券商即可。

當然2019年後也有堂妹也執行投資0050，放棄個股了。但無疑這位可能是目前我遇到成果最好的了。安心的把0050鎖在老家，去日本留學，然後再換成VT執行至今。

總結

我不敢說自己是貴人，單純就是我很能體會低薪族的心情。

必須要說的是：當貴人出現時，你也要聽得進意見並且執行才是貴人，要不然一切都空談。

正如朱由檢一天到晚都說自己遇不到岳飛，但事實上他才剛殺了一個岳飛（袁崇煥）。

財神爺都送財送到門口，你也要開門不是嗎？

時間就是金錢，因為時間可以滾出複利。

同時也不見得你要一直盯著時間花費氣力去賺錢，因為它也能像是空氣隱藏於無形，你在做自己的事同時，它自己就能賺錢。

但唯一確定的是：時間過了就過了，永遠無法重來。

還有我知道在網路上受我影響執行被動投資的朋友非常多！

讓我們繼續擁抱市場，春去秋來，一起堅持不懈吧！

