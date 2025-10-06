台股漲到不尋常…該「該見好就收」留0050跟0056就好？網：不會重演當年泡沫

聯合新聞網／ 綜合報導
台股再創新高，市場樂觀氣氛高漲，理財作家施昇輝卻示警「該見好就收」，只留0050與0056，引爆PTT論戰。中央社
台股持續狂漲、指數再創新高，投資情緒達到沸點。不過理財作家施昇輝提醒投資人，這波氛圍讓他想起1989年至1990年的泡沫崩盤時期，呼籲「該見好就收」，僅留下0050與0056兩檔ETF。此話一出，立刻在PTT引起激辯

施昇輝在粉專「樂活分享人生」指出，1989年台股曾從12682點崩跌至2485點，花30年才回到高點。他警告：「現在市場的貪婪氣氛很像當年，每個人都以為自己是股神。」提醒投資人「沒人知道何時反轉」，應保留工作收入，僅持穩定的ETF，個股則見好就收。

他也舉例，國泰人壽創辦人蔡萬才在高點時出清持股，用資金創立富邦金控，如今市值更勝一籌，「不要以為永遠能掌握高點。」

不少人支持施昇輝的提醒，認為現在市場確實過熱「看得出來是真正良心的分享」、「居安思危沒錯」、「0050一個月漲15%真的不尋常」、「感覺大叔嗅到不祥的味道」。也有人指出，類似警訊往往是高點前的徵兆，「這種文章越多，台股漲越高」。

但也有大批網友不以為然，認為與1989年已無可比性「現在有ETF、有國安基金、也有量化交易，不會重演當年泡沫」、「0050就是大盤啊，見好就收哪裡？」、「他自己死抱台積電還叫人賣屁賣」、「喊崩喊成這樣還留0050，矛盾」。更有人直言，「這次不一樣，AI題材是真的成長，不是虛的泡沫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

