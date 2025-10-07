台股ETF受益人回升 高股息型最受青睞

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF受益人 回升。聯合報系資料照

台股再度改寫新高，上周五收上26,761點，周漲4.6%或1,180點，台股ETF投資人持續看好台股後市表現，上周共計有約2.47萬人投資人進場，總受益人數重返113.28萬人，為史上第六高。

據CMoney統計，台股ETF受益人數表現，截至10月3日，單周受益人數增加超過千人的台股ETF有七檔，依序為：元大台灣50（0050）增加28,450人、國泰台灣領袖50增加4,374人、元大高股息2,182人、富邦科技1,330人、富邦特選高股息30增加1,076人、群益台灣精選高息1,074人、野村臺灣新科技50增加1,009人。以類型來看，高股息入列有三檔、市值型兩檔、科技型兩檔。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，AI題材正持續推升市場熱度，根據研究機構預估，未來幾年全球AI市場與半導體規模將延續蓬勃發展，2028年全球AI市場產值有望達到7630億美元，年複合成長率42%，全球AI半導體產值則可達1797.2億美元，年複合成長率約20.7%。

隨著雲端服務供應商持續投入鉅額資本支出，AI應用加速落地，相關基礎建設需求穩步擴張，推升晶片、伺服器、網通設備及周邊零組件全面升級。

國泰台灣領袖50透過權重分散，避免過度集中單一個股或產業風險，投資配置聚焦在「台股金三角」產業，第一大支柱為半導體產業50.59%、第二大是電子零組件供應鏈（電腦及週邊設備、其他電子、零組件及光電）23.89%，以及第三大的金融保險族群13.36%，緊扣台灣在AI產業鏈的競爭優勢，也在長期成長性與對抗波動之間取得平衡，深具長期配置價值。

富邦科技經理人洪珮甄表示，在全球經濟有望軟著陸的情境下，降息循環的啟動，反而有助於資金面與基本面的持續擴張，為投資市場帶來有力支撐。

隨AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年營運表現將邁入旺季。投資人可把握時機，配置以電子產業比重高的台股ETF，享受產業旺季效應與政策利多雙重加持，參與台股中長期的成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

