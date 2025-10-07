39檔台股ETF商品 本月除息

隨時序步入第4季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高。法人建議，挑選採取「多投資策略」靈活應對市場變化，以高股息策略作核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

根據證交所統計，10月共有39檔台股主被動ETF預計配息。在這些近40檔主被動ETF中，包含了老將與新秀，配息機制上有月配、也有季配，更有初登場的新秀加入，成為挹注台股的活水。

事實上，觀察10月中下旬將除息的台股高股息ETF，其中：元大高股息（0056）、主動安聯台灣高息（00984A）現金股利殖利率達2%以上；永豐優息存股、富邦特選高股息30、中信成長高股息、兆豐電子高息等權、富邦臺灣優質高息、復華台灣科技優息等，現金股利殖利率達0.4%以上。

值得關注的是，目前市場上唯一一檔主動式台股高股息ETF—安聯台灣高息（00984A）首度配息成績單正式登場。

安聯投信官網公告，00984A每受益權單位擬配發0.21元，除息交易日為10月20日，參與配息最後買進日為10月17日，收益分配發放日訂於11月13日。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，展望第4季，在機會面，首先是AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三，是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

施政廷分析，2026年企業獲利預期有上修趨勢，有望支撐第4季行情。在投資建議上，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，盤面類股持續輪動，可留意10月中重要法說登場以及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。

展望後市，群益半導體收益（00927）經理人謝明志表示，台廠在IC設計、晶圓代工、封裝測試等皆可望從中受惠，成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

在AI題材持續發酵下，近期台股由電子族群領漲創高，後續來看，基於聯準會降息趨勢確立，資金動能持續強化，加上AI族群進入營運旺季，台股在上述利多支撐下，波段行情仍具表現空間，投資人亦不妨透過台股相關ETF來參與布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。