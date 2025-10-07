受惠降息行情 兼具低波、收益特質 短天期債ETF錢景亮

美國聯準會如市場預期於9月重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示緩步降息機率高，短天期債因直接受惠於降息行情，且因存續期短，意味著利率風險與波動也較低，吸引訴求低波收益的資金配置。

統計9月聯準會宣布降息以來，日均成交量大於5,000張的債券ETF表現，前四名清一色為存續期短的非投等債ETF與短債ETF，且漲幅都在1%以上。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志指出，在經濟數據表現錯綜之下，後續聯準會降息節奏與強度仍難以掌控，短天期債因兼具低波與收益的特質，可望持續吸引資金配置。

債券ETF表現前十強

現階段來看，市場對於短天期債的需求依舊穩健，加上降息重啟利率下滑後，尤以鎖定較高票面利率的短天期投等債更具備資金吸引力，建議投資人不妨透過相關ETF來參與。

其中，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，是投資人可多加善用的理財工具。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，在經濟仍保有韌性之下，非投資等級債發行企業的基本面亦維持穩健，也代表非投等債信用風險可控，且市場已消化聯準會今年可能再降2碼的預期，研判後續資金於債券配置的目的仍將以息收為主。非投等債因當前殖利率仍居歷史相對高水準，吸引力佳，後續表現仍值關注。

凱基美國非投等債ETF研究團隊分析，聯準會9月降息以來，全球債券基金資金淨流入增加逾百億美元，顯見降息循環重啟推升債券投資吸引力；即便近日面臨美國政府關門風暴，但債券價格走勢未受影響，研判應屬短期市場雜訊。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，預期年底前Fed仍有降息2碼空間。考量年底前十年期公債殖利率將維持4%-4.5%之間區間震盪，美國經濟也沒有衰退風險，今明兩年非投資等級企業違約率仍低於長期平均，債券ETF投資建議留意債信品質穩健、具備票息吸引力的美國非投資等級債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。