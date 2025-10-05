00919表現差、一直貼息、配息下降！Ffaarr：只要有好好追蹤指數績效差不是經理人責任

搞錯投資失敗的原因，就可能再次失敗。

台灣第四大ETF...00919因為之前的高配息和好績效，吸引了很多投資人。

但今年不僅績效差，一直貼息，最近配息也下降了，因此看到一些些投資人不滿而賣出。

像是在FB看到有人指責00919的經理人操作太差，今天又看到有人轉錄相關群組有人在說高股息是龐氏騙局。

雖然我不推高股息，但要要幫00919和高股息etf 說點話。

首先，追蹤指數的ETF，無論是大盤型或00919這樣的策略型，經理人唯一的重要責任就是好好追蹤指數，只要做好這點，績效差並不是他的責任，這點00919的經理人被罵很冤枉。

再來，龐氏騙局是指把新加入的人的錢，拿給已投入的人作為報酬或配息，但高股息ETF的配息，必然是來自於自己的錢，也就是左手交右手，所以並不是什麼龐氏騙局。

這兩個誤會雖然層面不同，都有相同之處，就是投資失敗了還找錯原因。一個怪到沒責任的經理人，一個看到績效不好就認為自己被詐騙。

而真正問題是什麼呢？就是去買一個過去看起來表現不錯的標的，但沒去了解它指數背後的邏輯，以及過去表現不代表未來這個金融世界的常識。

如果了解了，願意承擔結果，那至少買下去表現爛，會知道這是很正常的事。不是有經理人亂搞也不是詐騙。選了這種產品誤以為會一直好，那問題出在自己而不是別人。

如果搞不清楚真正的問題，可能就是換一個同類標的，然後下次表現不好再罵，繼續重蹈覆轍。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。