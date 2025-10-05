0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

最近護國神山一路狂飆，已經站上每股1400元了！雖然我沒有台積電但我有6.1張0050，目前持有台積電權重達61%，週五收盤價也站上60元大關。

之前跟大家分享過我這些0050有5張是用股票質押買進的，從6/27開始買進，當時大盤指數22,580，到現在大盤指數26,761一共吃了4,181點漲幅。

目前0050成本均價49.86，帳面獲利$62,159(+20.44%），其實持有這個一個月以來我個人認為買0050比高股息更適合無腦買進，高股息還要去看平準金、殖利率，0050完全沒有這些問題。

那可能有人會說0050本來就很無腦也沒什麼好講的，但現在在是用上帝視角往回看當然很輕鬆，更何況幾個月前才剛結束對等關稅股災，當時也不知道對台關稅的真正結果。

也就是說幾個月前上槓買0050還是會有跟著大盤再次暴跌的風險，而開槓桿又會讓這個風險加劇，但會讓我選擇直接上槓買0050的原因還是在於已建立起穩定的股息現金流系統。

這個現金流系統讓我無論是在生活或是存股上都有更多選擇，例如這次上槓買0050，就算當時的走勢是暴跌，對我也沒有太大影響，我有現金流繼續低點買進壓均價，維持率也控制在250%以上，可以走得路線當然就多。

NBA有句經典名言，「進攻贏得比賽、防守贏得冠軍」，我認為相當符合存股人的意境，選擇進攻就要大膽積極得分，選擇防守就要追求極致的穩定，存股這個策略其實不只可以防守，你也可以攻守兼具。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。