獨／誰是贏家？貝萊德、摩根在台首檔ETF募集戰況出爐

全球兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通集團本周雙雙募集在台首檔ETF，募集時間9月30至10月3日完全重疊。隨IPO時間告一段落，戰況出爐，據悉，貝萊德投信的貝萊德標普卓越50 ETF（009813）募集約45億元、刷新外商在台募集ETF紀錄，摩根投信的摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）則約15億元。

近期美股頻創新高，尤其本周經濟放緩與勞動市場持續降溫的疑慮推升降息預期，聯邦利率期貨期貨顯示交易員押注10月降息預期一度上升至97%，加上投資人樂觀看待人工智慧（AI）前景，3日美股互有漲跌，不過，道瓊和標準普爾500指數持續改寫歷史新高紀錄，標普漲0.44點收6,715點。

貝萊德投信本周募集首檔ETF--貝萊德標普卓越50 ETF（009813）搭上標普創高順風車，行銷採空戰、陸戰雙管齊下，加上大型券商強勢通路加持，首次IPO拿下45億元，創外商在台募集IPO史上新高紀錄。摩根投信的摩根大美國領先科技ETF（00989A）IPO金額約15億元，介於其他外商IPO高低之間。

金管會大力推動亞洲資產管理中心政策，去年底開放主動式ETF、被動式多資產ETF，今年來吸引多家外商投入台灣ETF市場，除原本已在ETF市場獲得佳績的野村投信、大華銀投信外，今年還有保德信、安聯、聯博、貝萊德、摩根等陸續加入。其中，安聯投信推出主動安聯台灣高息（00984A），為目前市面上唯一一檔主動式台股高股息ETF ；而年初推出首檔ETF的外商保德信，已出售玉山金控，10月3日更名玉山投信。

