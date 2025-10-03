快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

木頭姐旗下ARKK今年漲幅逾五成勝美股 這檔主動式ETF單月報酬飆12%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台灣掛牌主動式ETF近一個月報酬率排行。資料來源：CMoney
台灣掛牌主動式ETF近一個月報酬率排行。資料來源：CMoney

特斯拉（Tesla）電動車第3季交付量創下49.7萬輛的歷史新高，超越市場預期的44.3萬輛，特斯拉股價一度創高後拉回，但今年以來仍漲約15%；另外，AI智慧醫療新創公司Tampus AI近期受惠政策利多，本周大漲逾10%。多重利多下，激勵女股神「木頭姐」Cathie Wood旗下ARKK昨日大漲逾2%，再創今年新高價，今年以來漲幅逾五成，績效打敗眾多美股ETF。

而台股中與ARKK投資策略相近的唯一一檔主動式美股ETF、主動中信ARK創新（00983A），近期漲幅也相當驚人。3日持續上攻，終場收在12.88元，大漲2.2%，再創掛牌新高價，且近一個月以來，00983A報酬率逾12%，亦為所有主動式ETF之冠。

00983A經理人唐祖蔭表示，美國總統川普於9月30日簽署《以AI技術探索兒童癌症療法》行政命令，不僅將加速醫療大數據整合與共享，有助於相關新療法的審批流程鬆綁，對創新企業的推進力道相當關鍵。近一周以來，包含CRISPR、Tampus AI等生技醫療新創公司，漲幅都在10%以上。

唐祖胤指出，Tempus AI與CRISPR皆為00983A主要持股。其中Tempus AI憑藉全球最大臨床與分子醫學數據庫，將能直接受惠於聯邦資金支持及數據共享的政策導向，加速擴充資料庫規模，並推進旗下AI應用服務在臨床試驗與新療法開發上的進程。

唐祖蔭表示，對投資人而言，這代表美國在政策層面持續強化醫療創新產業鏈，為顛覆式創新企業注入長線動能，隨著官方積極力挺，相關企業未來在藥物與療法開發領域的突破可望更快落地，市場對產業價值重估的契機正在展開。

而特斯拉目前仍為00983A最大持股。唐祖蔭說，Tesla董事會日前通過針對執行長馬斯克的「天價獎勵方案」，這份以股票獎勵為核心的計畫若完全兌現，價值可能高達1兆美元；此外董事會也擘劃自駕車、Robotaxi與人形機器人等長期藍圖，被視為未來十年最具爆發力的成長引擎，帶動投資人重新聚焦於新世代AI生態圈與顛覆性科技題材，其未來成長敘事仍受投資人青睞。00983A成功掌握AI驅動的顛覆式創新趨勢，有望在政策利多下持續展現超額報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉回神 第3季交車超預期

期貨商論壇／緯創期 利多簇擁

特斯拉Q3交車量意外勁增逾7% 盤前股價漲逾3%

全球首富身價再飆 馬斯克創紀錄 躍5000億元富豪

相關新聞

木頭姐旗下ARKK今年漲幅逾五成勝美股 這檔主動式ETF單月報酬飆12%

特斯拉（Tesla）電動車第3季交付量創下49.7萬輛的歷史新高，超越市場預期的44.3萬輛，特斯拉股價一度創高後拉回，...

ETF新里程碑！0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔

隨權值股漲勢持續攻高，元大台灣50（0050）規模突破7,500億元後，3日反映台股大漲，價格突破60元，統計自6月分割...

00878辛苦存滿50張…考慮賣掉轉0050或00905？存股方程式：不建議改「這方式」

今年高息型ETF的績效確實不好，大盤今年截至目前為止已經上漲了大約15.5%，而許多熱門的高息型ETF股價依舊不動如山，與牛氣沖天的股市成了強烈的對比。今年市值型ETF投資人數錢數的很開心，高息型ET

00878、00919都在盤整沒跟上大盤漲幅！真星華：仍會羨慕他人價差賺很快

《致富心態》：天下沒有白吃的午餐，多數財務成本沒有明顯可見的價格標籤，不確定性、質疑和後悔都是金融世界常見的成本，它們往往值得你為此付費。不過必須視為值得掏錢買某些好東西的價格（費用），而非需要全力避

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

台股再創新猷，元大台灣50（0050）股價正式突破60元，帶動市場情緒沸騰。 財經創作者清流君直言：「0050破60！全台股都在嗨，就你保留現金癡癡等待？別傻了，市場不會回頭等你。等大跌再買？呵

資產配置別忘美股…00980T、00757、00662各有定位怎麼選！純純：這檔市值加權前10大 績效突出

Hi，大家好，我是純純。 今天來跟大家聊聊「資產配置」，這是投資中非常重要的觀念，一定要學起來！ 什麼是資產配置？ 將資金分散於不同類型的資產，如股票、債券、房地產、現金等，透過分散降低單一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。