木頭姐旗下ARKK今年漲幅逾五成勝美股 這檔主動式ETF單月報酬飆12%

特斯拉（Tesla）電動車第3季交付量創下49.7萬輛的歷史新高，超越市場預期的44.3萬輛，特斯拉股價一度創高後拉回，但今年以來仍漲約15%；另外，AI智慧醫療新創公司Tampus AI近期受惠政策利多，本周大漲逾10%。多重利多下，激勵女股神「木頭姐」Cathie Wood旗下ARKK昨日大漲逾2%，再創今年新高價，今年以來漲幅逾五成，績效打敗眾多美股ETF。

而台股中與ARKK投資策略相近的唯一一檔主動式美股ETF、主動中信ARK創新（00983A），近期漲幅也相當驚人。3日持續上攻，終場收在12.88元，大漲2.2%，再創掛牌新高價，且近一個月以來，00983A報酬率逾12%，亦為所有主動式ETF之冠。

00983A經理人唐祖蔭表示，美國總統川普於9月30日簽署《以AI技術探索兒童癌症療法》行政命令，不僅將加速醫療大數據整合與共享，有助於相關新療法的審批流程鬆綁，對創新企業的推進力道相當關鍵。近一周以來，包含CRISPR、Tampus AI等生技醫療新創公司，漲幅都在10%以上。

唐祖胤指出，Tempus AI與CRISPR皆為00983A主要持股。其中Tempus AI憑藉全球最大臨床與分子醫學數據庫，將能直接受惠於聯邦資金支持及數據共享的政策導向，加速擴充資料庫規模，並推進旗下AI應用服務在臨床試驗與新療法開發上的進程。

唐祖蔭表示，對投資人而言，這代表美國在政策層面持續強化醫療創新產業鏈，為顛覆式創新企業注入長線動能，隨著官方積極力挺，相關企業未來在藥物與療法開發領域的突破可望更快落地，市場對產業價值重估的契機正在展開。

而特斯拉目前仍為00983A最大持股。唐祖蔭說，Tesla董事會日前通過針對執行長馬斯克的「天價獎勵方案」，這份以股票獎勵為核心的計畫若完全兌現，價值可能高達1兆美元；此外董事會也擘劃自駕車、Robotaxi與人形機器人等長期藍圖，被視為未來十年最具爆發力的成長引擎，帶動投資人重新聚焦於新世代AI生態圈與顛覆性科技題材，其未來成長敘事仍受投資人青睞。00983A成功掌握AI驅動的顛覆式創新趨勢，有望在政策利多下持續展現超額報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。