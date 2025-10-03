ETF新里程碑！0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔

隨權值股漲勢持續攻高，元大台灣50（0050）規模突破7,500億元後，3日反映台股大漲，價格突破60元，統計自6月分割後已上漲28.3%，超越大盤的18.6%，推升規模來到7,673億元。

法人分析，近年來ETF投資夯，主要原因來自於指數邏輯透明且費用率低廉，配合亮眼績效推升被動投資熱度。以0050為例，自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1161%，以每年250交易日換算年化報酬率12.3%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。

共同基金規模最新揭露至8月底，規模最多的境外基金——安聯收益成長基金的7,560億，0050今日規模來到7,673億元，躍居台灣境內、外規模最大基金，同步為台股基金投資、ETF發展寫下全新里程碑。0050規模突破7,600億元，經理費率已下降至0.1%以下，具有優勢。

針對0050所代表的指數化投資，可為一般投資人帶來低成本、分散風險與長期表現優勢，包括股神巴菲特就認為，大多數費用高昂的主動基金，長期績效並無法超過低成本的指數型基金。長期推廣指數化投資的政大周冠男教授也表示，正確的投資方法，就是「躺在指數的道路上耍廢」。

法人表示，0050調降費用率、分割股價後，全面帶動市值型ETF熱度，從台積電（2330）與0050投資人數成長變化來看，台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後，持續出現獲利了結，截至9月26日投資人數降至157萬人，大減逾30萬人；同期間0050則自109萬人增加43萬人，來到152.9萬人新高，ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。