快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF新里程碑！0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
法人表示，0050調降費用率、分割股價後，全面帶動市值型ETF熱度。(本報系資料庫)
法人表示，0050調降費用率、分割股價後，全面帶動市值型ETF熱度。(本報系資料庫)

隨權值股漲勢持續攻高，元大台灣50（0050）規模突破7,500億元後，3日反映台股大漲，價格突破60元，統計自6月分割後已上漲28.3%，超越大盤的18.6%，推升規模來到7,673億元。

法人分析，近年來ETF投資夯，主要原因來自於指數邏輯透明且費用率低廉，配合亮眼績效推升被動投資熱度。以0050為例，自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1161%，以每年250交易日換算年化報酬率12.3%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。

共同基金規模最新揭露至8月底，規模最多的境外基金——安聯收益成長基金的7,560億，0050今日規模來到7,673億元，躍居台灣境內、外規模最大基金，同步為台股基金投資、ETF發展寫下全新里程碑。0050規模突破7,600億元，經理費率已下降至0.1%以下，具有優勢。

針對0050所代表的指數化投資，可為一般投資人帶來低成本、分散風險與長期表現優勢，包括股神巴菲特就認為，大多數費用高昂的主動基金，長期績效並無法超過低成本的指數型基金。長期推廣指數化投資的政大周冠男教授也表示，正確的投資方法，就是「躺在指數的道路上耍廢」。

法人表示，0050調降費用率、分割股價後，全面帶動市值型ETF熱度，從台積電（2330）與0050投資人數成長變化來看，台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後，持續出現獲利了結，截至9月26日投資人數降至157萬人，大減逾30萬人；同期間0050則自109萬人增加43萬人，來到152.9萬人新高，ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

延伸閱讀

誰買的？台積電最後一盤爆5711張買單 股價創高收1400元 市值36.3兆元

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

台積電（2330）抱著就好…找標的、停損進出何必！年底3萬點真不是夢？

相關新聞

ETF新里程碑！0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔

隨權值股漲勢持續攻高，元大台灣50（0050）規模突破7,500億元後，3日反映台股大漲，價格突破60元，統計自6月分割...

00878辛苦存滿50張…考慮賣掉轉0050或00905？存股方程式：不建議改「這方式」

今年高息型ETF的績效確實不好，大盤今年截至目前為止已經上漲了大約15.5%，而許多熱門的高息型ETF股價依舊不動如山，與牛氣沖天的股市成了強烈的對比。今年市值型ETF投資人數錢數的很開心，高息型ET

00878、00919都在盤整沒跟上大盤漲幅！真星華：仍會羨慕他人價差賺很快

《致富心態》：天下沒有白吃的午餐，多數財務成本沒有明顯可見的價格標籤，不確定性、質疑和後悔都是金融世界常見的成本，它們往往值得你為此付費。不過必須視為值得掏錢買某些好東西的價格（費用），而非需要全力避

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

台股再創新猷，元大台灣50（0050）股價正式突破60元，帶動市場情緒沸騰。 財經創作者清流君直言：「0050破60！全台股都在嗨，就你保留現金癡癡等待？別傻了，市場不會回頭等你。等大跌再買？呵

資產配置別忘美股…00980T、00757、00662各有定位怎麼選！純純：這檔市值加權前10大 績效突出

Hi，大家好，我是純純。 今天來跟大家聊聊「資產配置」，這是投資中非常重要的觀念，一定要學起來！ 什麼是資產配置？ 將資金分散於不同類型的資產，如股票、債券、房地產、現金等，透過分散降低單一

00878、00919擺脫績效不佳！維持年化10% 杉本：出現1價位買入有望達11%

2023-2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6-10％的殖利率，搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。 00878、00919除了配息穩定外，也都是搭配0056形成月配的高股息ETF，兩檔都是非常紅的ETF。 除了選股邏輯不差以外，配息也都維持得不錯。00878近一季績效為3.54％、00919為1.25％，兩檔ETF都擺脫2025年第一季績效不佳的問題。 配息部分，00878本季配息達0.4元，算是維持一定的水平；而00919本季配息調降為0.54元，雖然不負往日的0.72元股利，但目前殖利率維持10％，表現也不差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。