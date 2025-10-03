快訊

00878辛苦存滿50張…考慮賣掉轉0050或00905？存股方程式：不建議改「這方式」

聯合新聞網／ 存股方程式
00878既有部位續抱、股利再投入00878，本金改買0050或00905，逐步建倉，取代一次性換股的風險操作。(本報系資料庫)
00878既有部位續抱、股利再投入00878，本金改買0050或00905，逐步建倉，取代一次性換股的風險操作。(本報系資料庫)

今年高息型ETF績效確實不好，大盤今年截至目前為止已經上漲了大約15.5%，而許多熱門的高息型ETF股價依舊不動如山，與牛氣沖天的股市成了強烈的對比。今年市值型ETF投資人數錢數的很開心，高息型ETF投資人則是顯得非常落寞，偶爾甚至還能看到網紅揶揄嘲笑高息型ETF投資人。

2023年、2024年大舉投入高息型ETF的投資人，有些心志不堅地顯得有些後悔，紛紛詢問是否該壯士斷腕，賣掉改投入市值型？版主有一位親友，花了將近兩年時間終於將00878集滿50張，最近也是苦惱著該怎麼辦，考慮著是否該全部賣掉轉進0050或00905？

首先，版主認為高息型ETF其實沒有那麼差，長期年化報酬率（含息）大約就是落在5%～6%，沒必要因為一兩年表現不好就全盤否定。猶記得2023年，高息型ETF搭上AI熱潮，績效贏過大盤與市值型ETF，當時存高息型ETF可以說是全民運動，怎麼現在就成了人人喊打的過街老鼠！高息型ETF的本質並沒有變，變的是投資人不夠堅定的決心。再強調一次，高息型ETF長期年化報酬率（含息）大約就是落在5%～6%，也許有幾年特別差（甚至負報酬）、有幾年特別好，但均值總會回歸5%～6%的範圍，沒必要放大表現差的那幾年。

其次，仔細想想當初為什麼投資高息型ETF？不就是為了穩定的現金流。既然提供穩定現金流的功能並沒有喪失，投資高息型ETF的理由也就存在。高息型與市值型ETF就是兩種完全不同的產品，功能不同、報酬率不同，不適宜勉強放在同一個天秤上衡量。高息型ETF提供現金流、市值型ETF提供更佳的年化報酬率，仔細想想自己的需求，兩種產品沒有所謂最好，符合自己的需求才是重點。

最後，已經持有高息型ETF的投資人，是否應賣掉轉進市值型，每個投資人的風險承受度與狀況不同，不適合一概而論，應審視自身情況，自行決定是否換股。但必須謹記，換股理由不該是因為今年市值型大勝，如果明年高息型再次壓過市值型，是不是又要換回來？！投資看的是整體組合，有成長動能強勁的市值型、有提供現金流的高息型，各司其職，沒必要互相比較。

版主的親友辛苦集滿50張00878，審視其風險承受能力，版主是不建議換股，而是建議00878的股利持續回頭買進00878，每個月的投資本金則是改買市值型ETF，重新建倉。一次性賣掉50張00878、一次性建倉市值型ETF，對於心性不堅的投資人絕對不是好事，尤其現在大盤位於歷史高檔區，也許一個5%的拉回整理就足以嚇得這類投資人心驚膽顫。

該換股嗎？版主認為一動不如一靜，如果認同市值型ETF對於資產成長的幫助，與其一次性換股，不如從今天開始穩紮穩打，一張一張慢慢買，重頭開始建倉。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 00905FT臺灣Smart 市值型 ETF 大盤 現金流 風險 績效

