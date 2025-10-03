快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

00757外的新選擇 財經專家：00980T市值加權美股10巨頭 + 中天期美國公債

聯合新聞網／ 股魚
00980T一檔股債混搭ETF，股市漲能跟、震盪靠債穩，甚至近一年小贏那斯達克，成為科技＋平衡策略首選。圖／本報資料照片
00980T一檔股債混搭ETF，股市漲能跟、震盪靠債穩，甚至近一年小贏那斯達克，成為科技＋平衡策略首選。圖／本報資料照片

只追題材＝爽一時，市值輪動＝一直爽。股7債3新玩法，這檔「去掉雜魚、只留TOP10巨頭！」十檔市值王者＋再平衡機制撐起報酬的秘密。

你有沒有聽到最近那句話「Nvidia要投資OpenAI1,000億美元」？

這消息一出，整個AI生態都炸開了。Nvidia不只是賣晶片，現在甚至要變成OpenAI的「金主」，還幫他們蓋資料中心，還傳出晶片是租給OpenAI用的。有些人就說啦：「這不是在玩循環交易嗎？自己投資的公司再回過頭來買自己的產品？」

有人覺得這是信心滿滿的未來佈局，但也有人擔心「這會不會是泡沫加速形成的訊號？」

I Know！這種期待又怕受傷、怕受傷又怕錯過大行情。很多人現在對AI的心情就是這樣，怕錯過又怕追高被套，外面又一堆多空交戰的雜音，搞得自己很煩躁。

所以啊，我最近在研究ETF的時候，看到00980T這檔，真的有點眼睛一亮。耶！這不就是多重資產類型的產品嗎？原來台灣ETF也有了！這樣就不用去海外找甚麼AOA了嘛！

這檔可不是簡單的股債配置型ETF，而是有腦袋、有設計的產品。

簡單講，00980T是「股債混搭」的策略型選手，股7債3的配置。

但它選的股票，不是那種冷門的小型股，而是美股市值的強者。它就從那斯達克指數中挑出市值最高的前10名，裡面大咖你一定認得，像是「Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Meta」通通在裡面。這不就是AI＋科技類股的最強組合？

而且他是從那斯達克指數內挑市值。科技類股現在是吹AI風，裡面高市值公司都與AI相關。下輪吹其他風，指數投資各位也都懂得，市值變了就跟著調整。不管市場吹啥風，都不用擔心會脫隊，也不會有一種題材抱到變質了還在抱的問題。

而且更神奇的地方來了，它有30%是債券，但它這一年的績效，竟然還「小贏那斯達克指數」！

我一開始也驚了一下，怎麼可能？後來去看細節才懂：00980T裡面挑的是中天期的美債，加上資產配置會動態調整，股市漲它能跟，震盪時還能靠債券穩住波動，意外成了超級均衡的組合。

簡單講，如果對美股和AI很有興趣，但又不想像00757這種全押寶梭哈尖牙股，那00980T是一個「參與科技趨勢＋風險可控」的平衡選項。

說到這，我想到一件事情。以前在上ETF配置課程的時候，經常有學員問：股債配置多久需要再平衡一次？每年？每季？何時？這都是被問到爛的問題。

而這一檔居然內建「自動再平衡機制」。股債比採用股70%債30%，每月權重自動再平衡。有了這工具，以後就不用再煩惱哪一天要再平衡了，人家自動都幫你弄好好，多省心省事啊！

所以投資要換思路，問對問題就會有新的思維出現。當整個市場都在問：「AI會不會泡沫？還能不能追？」這時與其問「能不能追」，不如換個思路問「有沒有更聰明、更穩健的參與方式？」

對我來說，00980T就是這樣的一種選擇：

70%部位放在跟上產業趨勢那斯達克指數上TOP10

30%部位放在中期美債

來平衡市場風險。一檔有攻有守的產品，就是對他最好的註解。

註：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

◎本文內容已獲 股魚 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00980T平衡凱基美國TOP ETF

延伸閱讀

00919給它一次反敗為勝的機會！小犬「我還沒放棄」：耐心是投資的勝利方程式

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

相關新聞

00878辛苦存滿50張…考慮賣掉轉0050或00905？存股方程式：不建議改「這方式」

今年高息型ETF的績效確實不好，大盤今年截至目前為止已經上漲了大約15.5%，而許多熱門的高息型ETF股價依舊不動如山，與牛氣沖天的股市成了強烈的對比。今年市值型ETF投資人數錢數的很開心，高息型ET

00757外的新選擇 財經專家：00980T市值加權美股10巨頭 + 中天期美國公債

只追題材＝爽一時，市值輪動＝一直爽。股7債3新玩法，這檔「去掉雜魚、只留TOP10巨頭！」十檔市值王者＋再平衡機制撐起報酬的秘密。 你有沒有聽到最近那句話「Nvidia要投資OpenAI1,00

00878、00919都在盤整沒跟上大盤漲幅！真星華：仍會羨慕他人價差賺很快

《致富心態》：天下沒有白吃的午餐，多數財務成本沒有明顯可見的價格標籤，不確定性、質疑和後悔都是金融世界常見的成本，它們往往值得你為此付費。不過必須視為值得掏錢買某些好東西的價格（費用），而非需要全力避

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

台股再創新猷，元大台灣50（0050）股價正式突破60元，帶動市場情緒沸騰。 財經創作者清流君直言：「0050破60！全台股都在嗨，就你保留現金癡癡等待？別傻了，市場不會回頭等你。等大跌再買？呵

資產配置別忘美股…00980T、00757、00662各有定位怎麼選！純純：這檔市值加權前10大 績效突出

Hi，大家好，我是純純。 今天來跟大家聊聊「資產配置」，這是投資中非常重要的觀念，一定要學起來！ 什麼是資產配置？ 將資金分散於不同類型的資產，如股票、債券、房地產、現金等，透過分散降低單一

00878、00919擺脫績效不佳！維持年化10% 杉本：出現1價位買入有望達11%

2023-2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6-10％的殖利率，搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。 00878、00919除了配息穩定外，也都是搭配0056形成月配的高股息ETF，兩檔都是非常紅的ETF。 除了選股邏輯不差以外，配息也都維持得不錯。00878近一季績效為3.54％、00919為1.25％，兩檔ETF都擺脫2025年第一季績效不佳的問題。 配息部分，00878本季配息達0.4元，算是維持一定的水平；而00919本季配息調降為0.54元，雖然不負往日的0.72元股利，但目前殖利率維持10％，表現也不差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。