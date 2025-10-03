00757外的新選擇 財經專家：00980T市值加權美股10巨頭 + 中天期美國公債

只追題材＝爽一時，市值輪動＝一直爽。股7債3新玩法，這檔「去掉雜魚、只留TOP10巨頭！」十檔市值王者＋再平衡機制撐起報酬的秘密。

你有沒有聽到最近那句話「Nvidia要投資OpenAI1,000億美元」？

這消息一出，整個AI生態都炸開了。Nvidia不只是賣晶片，現在甚至要變成OpenAI的「金主」，還幫他們蓋資料中心，還傳出晶片是租給OpenAI用的。有些人就說啦：「這不是在玩循環交易嗎？自己投資的公司再回過頭來買自己的產品？」

有人覺得這是信心滿滿的未來佈局，但也有人擔心「這會不會是泡沫加速形成的訊號？」

I Know！這種期待又怕受傷、怕受傷又怕錯過大行情。很多人現在對AI的心情就是這樣，怕錯過又怕追高被套，外面又一堆多空交戰的雜音，搞得自己很煩躁。

所以啊，我最近在研究ETF的時候，看到00980T這檔，真的有點眼睛一亮。耶！這不就是多重資產類型的產品嗎？原來台灣ETF也有了！這樣就不用去海外找甚麼AOA了嘛！

這檔可不是簡單的股債配置型ETF，而是有腦袋、有設計的產品。

簡單講，00980T是「股債混搭」的策略型選手，股7債3的配置。

但它選的股票，不是那種冷門的小型股，而是美股市值的強者。它就從那斯達克指數中挑出市值最高的前10名，裡面大咖你一定認得，像是「Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Meta」通通在裡面。這不就是AI＋科技類股的最強組合？

而且他是從那斯達克指數內挑市值。科技類股現在是吹AI風，裡面高市值公司都與AI相關。下輪吹其他風，指數投資各位也都懂得，市值變了就跟著調整。不管市場吹啥風，都不用擔心會脫隊，也不會有一種題材抱到變質了還在抱的問題。

而且更神奇的地方來了，它有30%是債券，但它這一年的績效，竟然還「小贏那斯達克指數」！

我一開始也驚了一下，怎麼可能？後來去看細節才懂：00980T裡面挑的是中天期的美債，加上資產配置會動態調整，股市漲它能跟，震盪時還能靠債券穩住波動，意外成了超級均衡的組合。

簡單講，如果對美股和AI很有興趣，但又不想像00757這種全押寶梭哈尖牙股，那00980T是一個「參與科技趨勢＋風險可控」的平衡選項。

說到這，我想到一件事情。以前在上ETF配置課程的時候，經常有學員問：股債配置多久需要再平衡一次？每年？每季？何時？這都是被問到爛的問題。

而這一檔居然內建「自動再平衡機制」。股債比採用股70%債30%，每月權重自動再平衡。有了這工具，以後就不用再煩惱哪一天要再平衡了，人家自動都幫你弄好好，多省心省事啊！

所以投資要換思路，問對問題就會有新的思維出現。當整個市場都在問：「AI會不會泡沫？還能不能追？」這時與其問「能不能追」，不如換個思路問「有沒有更聰明、更穩健的參與方式？」

對我來說，00980T就是這樣的一種選擇：

70%部位放在跟上產業趨勢那斯達克指數上TOP10 30%部位放在中期美債

來平衡市場風險。一檔有攻有守的產品，就是對他最好的註解。

註：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

◎本文內容已獲 股魚 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。