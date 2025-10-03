快訊

00878、00919都在盤整沒跟上大盤漲幅！真興華：仍會羨慕他人價差賺很快

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
存股不只領息，更要承受不確定與質疑。本報資料照片
存股不只領息，更要承受不確定與質疑。本報資料照片

《致富心態》：天下沒有白吃的午餐，多數財務成本沒有明顯可見的價格標籤，不確定性、質疑和後悔都是金融世界常見的成本，它們往往值得你為此付費。不過必須視為值得掏錢買某些好東西的價格（費用），而非需要全力避免的罰款。

這段內容的理念我很喜歡，闡釋長期投資獲利的代價，就是必須承受不確定性、質疑和後悔等等情緒。例如我手中的00878、00919都在盤整，因為沒有跟上大盤漲幅，偶爾內心有所感嘆，就是長期投資要付出的代價。

雖然我有存股心法「數大便是美、一利破萬法」，但我才修煉幾年，還沒有達到爐火純青的高深功力，以及老僧入定的心境。即使有不錯的股息獲利當後盾，內心仍然會羨慕他人價差賺很快。或許是我不夠知足，也或許是貪婪的可怕與難以抵擋之處吧。

既然知道這些情緒是長期投資獲利必須支付的代價，就無怨無悔的付吧。畢竟天下沒有白吃的午餐，就像在台北吃一頓午餐起碼要100元，付錢才能吃飽，不付錢就餓肚子。

總之，純粹是心情波動的抒發，行動上沒有任何改變，依然是退休前建倉高股息，退休後高息養市值型。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

