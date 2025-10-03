主題 ETF 第一金太空衛星噴漲逾3% 衛星列隊升空、國際合約強勢助攻

全球股價強勁上攻，除了半導體、AI科技股表現亮眼外，不少創新主題ETF的表現，也讓人驚豔！強勢主題ETF第一金太空衛星（00910）3日開盤股價再度創新高，最高來到42.23元，上漲3.18%，累計近一周上漲8%、近一個月漲13%、近三個月漲34%、近6個月漲55%、近一年漲83%。

近期太空衛星個股利多頻傳，包括火箭、衛星排隊等待發射升空、太空股取得國際合約等消息強勢助攻，第一金太空衛星ETF大漲，主要受惠追蹤投資Solactive太空衛星指數成份股股價狂飆，以Bloomberg資料觀察，30檔成份股中，2日海外收盤共有八檔個股漲幅在5%至16%，產業營運及財報也部分傳出正向預期。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，推升太空衛星股大漲的消息來自，多家太空衛星企業進入量產出貨後的發射排程，同時也傳出取得電信商與政府合約的商業化進度。

此外，太空衛星企業推動戰略性併購，擴大營運規模與多元太空衛星領域，這些太空衛星重點企業也是後市發展相當值得期待的產業型態，像是：衛星營運商與資料服務、衛星製造與系統整合的太空硬體、新興通訊與太空應用，及月球探索技術等。

以2日漲幅最強，單日上漲逾16%的AST太空通訊(AST SpaceMobile)，近期發布與電信業者的合作消息，成功完成測試「太空到手機(direc-to-cell)測試，同時也持續推進BlueBird衛星列隊發射排程，這是接下商用化進展的重要里程碑。

近期股價持續強勁，單日上漲逾8%的黑天科技(BlackSky Technology)，主要以即時、高頻地球觀測資料庫與分析服務為主，政府與商業用途擴大，包括：國防安全、地理及地質監測、天災預防等，未來更加速在Gen-3衛星、結合AI產品研發等，有助於技術提升，同時更符合市場需求等。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資30檔太空衛星關鍵企業，目前前五大成份股為：星球實驗室(Planet Labs)占5.79%、阿維奧(Avio SpA)占4.42%、吉來特衛星網絡(Gilat Satellite)占4.4%、沙特雷克(Satrec Initiative)占4.01%、全球之星(Globalstar)3.9%，如同AI落地應用走入生活推升股價，太空議題的新技術應用發展也越來越貼近生活，這是中長線股價續揚的支撐力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。