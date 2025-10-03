00878、00919擺脫績效不佳！維持年化10% 杉本：出現1價位買入有望達11%

快訊

00878穩健派、00919靈活派，高股息雙強股價咬近，比價效應浮現，存股族選擇更多元。本報資料照片

2023-2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6-10％的殖利率，搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。

00878、00919除了配息穩定外，也都是搭配0056形成月配的高股息ETF，兩檔都是非常紅的ETF。

除了選股邏輯不差以外，配息也都維持得不錯。00878近一季績效為3.54％、00919為1.25％，兩檔ETF都擺脫2025年第一季績效不佳的問題。

配息部分，00878本季配息達0.4元，算是維持一定的水平；而00919本季配息調降為0.54元，雖然不負往日的0.72元股利，但目前殖利率維持10％，表現也不差。

今年的配息與績效方面，00878績效0.92％、00919績效為-0.68％，兩檔的績效以00878較為穩定。配息來看，00878年配息達1.92元，比往年高；而00919年配息達2.7元，以目前的股價來說，殖利率達10％以上。

00878目前季配0.4元、年配1.6元進行估算，在21.2元內的價格購入，殖利率仍有7.5％以上；在20元以內的價格購入，則殖利率8％以上。

00919以季配0.54元、年配2.16元估算，如果想讓每張的息值固定在10％以上，就可以趁價位來到21元以下多買來降低成本；在19.6元以內的價格購入，則殖利率達到11％以上。且00919的股性相對比較活潑，可以創造很多建立加碼、增加股數、降低成本的機會。

現在買入00878、00919幾年回本？

以配息角度來看：00878股價21.2元、每季配息0.4元計算，每年平均配息1.6元，若現在買入，需要13.3年就可以把投資的金額成本回收，後續就是零成本的投資。

00919股價21.19元、每季配息0.54元計算，每年平均配息2.16元，若現在買入，需要9.81年就可以把投資的金額成本回收。

幾張會被扣二代健保費？

ETF股利分別來自股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成，其中股利或盈餘所得（54C）需要被扣健保費，單次股利2萬元以上會被扣稅。

00878第三季54C股利或盈餘所得為佔總體股利58.02％，00878不超過83張，投資金額不超過175.9萬元。

00919第三季配息股利或盈餘所得為佔總體股利89.07％，00919不超過41張，投資金額不超過86.8萬元。

但是每季的配息來源都會變動，所以建議要持續追蹤ETF的配息來源。

每月購入一張00878，並將配發的股息再投入，達到複利效果，多久可以達到每月1萬、2萬、3萬的現金流呢？

若每年初一次購買12張00878，年領息為19,152元，配息後可用股息再購買0.9張00878：

第6年可達到1萬元被動收入

第10年可達到2萬元被動收入

第13年可達到3萬元被動收入

00919用同樣的購買方式，以股價21.19元、每季配發股利0.54元為例：

第4年可達到1萬元被動收入

第7年可達到2萬元被動收入

第10年可達到3萬元被動收入

判定便宜價、合理價、昂貴價

00878股價21.2元，便宜價、合理價、昂貴價分別為17.6元、20.3元及24.5元。

00919股價21.19元，便宜價、合理價、昂貴價分別為18.5元、20.8元及23.5元。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

