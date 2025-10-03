快訊

第4季看好金融業 宜加碼高股息 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著13家上市金控公布8月自結獲利，金融業整體營運展現穩健韌性，壽險型金控獲利維持穩定，銀行型金控表現突出。法人分析，中央銀行9月決議國內政策利率維持2%不變，且經濟成長上修、通膨溫和，有利金控基本面走穩，且美國聯準會已啟動降息，官員對後續再降持開放態度，美元利差回落，壽險業者匯兌避險成本趨降，金融股有望在第4季迎來補漲行情，具高股息特色的ETF如國泰永續高股息（00878），基金不僅布局近五成的AI供應鏈，也包含近三成的金融股，為主要受惠的ETF，有望在AI行情暫歇時接棒演出，成為投資人布局理想標的。

證交所公告指出，13家金控8月稅後純益合計約578億元，累計前八月稅後純益達3638.29億元。富邦金控（2881）單月獲利達111億元，累計獲利高達734.8億元，EPS突破5元；國泰金控（2882）單月獲利同樣衝破百億元，達到102.7億元；中信金控（2891）以單月79億元位居第三。觀察前8月獲利情形，僅有以銀行業務為主體的五家金控較去年同期增加，包括玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）及華南金（2880）及台新新光金，顯示銀行本業動能強勁。

ETF配置方面，截至9月底，高股息ETF受益人第一大的00878，成份股中的金融保險類股占比達29.86%，國泰金與中信金為前兩大成分股，權重分別為9.84%及8.99%，其中，國泰金今年以來已賺進650.5億元，中信金也累計獲利495.81億元，EPS則分別為4.18元與2.49元，傑出表現展現金融業獲利能力，有望成為00878成長動能。

國泰永續高股息(00878)基金經理人江宇騰表示，今年以來高股息ETF表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電（2330）、台達電（2308）等低息成長股，隨著聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，不過可觀察到，已有部分AI伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情，宜趁10月股市逢回布局相關含「金」量高的高股息ETF。

壽險業龍頭國泰人壽投資操作平穩，8月獲利亮眼，主要來自利息收入、股票、基金資本利得、經常性收益，以及穩定的保險本業收益。新台幣貶值也有助於外匯價格變動準備金提升，進一步強化財務體質。整體而言，金融業在面對匯率波動與市場不確定性下，仍維持營運維穩能力，銀行與壽險本業動能持續增強，建議投資人可趁金融股評價仍具吸引力之際，加碼具高股息特色的ETF如00878，掌握第4季金融股補漲契機，為資產配置注入收益與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息降息潮延燒！0050賺價差、00713守現金流…配置策略曝光

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

高股息降息潮延燒！0050賺價差、00713守現金流…配置策略曝光

近期不少投資人注意到，高股息ETF的配息一檔比一檔低，讓市場議論不斷。楚狂人在節目中，逐一點出原因與操作建議。 熱門高股息ETF配息縮水 像是人氣最高的國泰永續高股息（00878），最新一

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。 對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。 高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。 但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？

高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

大樹下學投資YouTube頻道在《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師股添樂，分享他對高股息ETF的看法。 高股息ETF為何配息一直下降？ 股添樂表示，近期市場對高股息ETF的配息

0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

0056今天公布最新一季配息，一樣是0.866元！維持和上一季相同，讓人忍不住想問：「降息潮到此結束了嗎？」 以前看高股息ETF的配息都是期待開獎，現在每次看配息都是怕受傷害（因為怕再降息），所以這次0056先暫停降息，相信不少大大都鬆一口氣，覺得還好沒再往下砍了，也有有大大跟我說年化殖利率9%多，這配息很香。

