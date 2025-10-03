快訊

10月非投等債配息最香 00953B 最後上車日、預估年化配息率7.68%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
10月債券ETF配息十強。資料來源：CMONEY、配息率以10/2收盤價計算、2025/10/2
10月債券ETF配息十強。資料來源：CMONEY、配息率以10/2收盤價計算、2025/10/2

聯準會於9月如市場預期降息1碼，是自去年12月以來首次降息，債市也迎來投資契機，資金流入態勢明顯，以9月來看，債券ETF規模與受益人數雙雙增加，近日也正逢10月將除息的債券ETF公告預估每股配發金額，吸引廣大投資人關注。

根據CMONEY統計資料，有46檔債券ETF將在10月除息，預計每股配發0.021至0.6元不等，其中以非投等債ETF配息表現最佳，預估年化配息率皆達5.83%以上。值得注意的是，群益優選非投等債（00953B）10月每股配發0.061元，預估年化配息率達7.68%，配息表現吸睛。有意參與00953B本次領息的投資人，最晚需在10月3日買進，收益分配發放日則訂於10月31日。

群益投信債券ETF研究團隊表示，聯準會啟動預防式降息以穩定勞動市場，預防式降息往往發生在經濟尚未出現明顯衰退之際，此時政策釋放溫和寬鬆訊號，不僅有助於經濟維持韌性，亦可為股、債市注入上行動能。從經濟情勢來看，雖然關稅已開始部份轉嫁給消費者，但關稅對通膨為非連續性影響，且目前消費維持穩定，顯示經濟持堅，預估隨著關稅影響漸消，景氣有望逐步回溫。而在此環境中，風險性資產有望迎來新一波行情，非投等債表現尤值期待。

00953B經理人李忠泰指出，在經濟數據優於預期、企業獲利預估持續上修下，預期金髮女孩情境有望延續，也突顯非投等債基本面持堅，再加上當前殖利率水準具吸引力，皆為非投等債表現提供利多支撐。

李忠泰強調，在預防性降息期間，非投等債挾票息較高與存續期間較低的優勢，較不易受到通膨與貨幣政策影響，波動相對較低，是現階段較好的選擇。投資人可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF，以強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

