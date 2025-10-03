高股息降息潮延燒！0050賺價差、00713守現金流…配置策略曝光

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
楚狂人建議：積極型投資人可用「2比8」配置（0050多、00713少），穩健型「4比6」，保守型「8比2」。利用兩檔ETF互補，既能參與成長，又能領穩定配息。（本報系資料庫）
近期不少投資人注意到，高股息ETF的配息一檔比一檔低，讓市場議論不斷。楚狂人在節目中，逐一點出原因與操作建議。

熱門高股息ETF配息縮水

像是人氣最高的國泰永續高股息（00878），最新一季配息從0.47元降到0.4元，年化殖利率大約只剩7%。

大華優利高填息30（00918）也從0.7元降到0.52元，群益台灣精選高息（00919）首次縮水，從0.72元降到0.54元。

甚至常和元大台灣50（0050）比較的元大台灣高息低波（00713），配息更大幅下降近3成，從1.1元掉到0.78元。

為何明明多頭 卻配息下降？

楚狂人指出，高股息ETF本來就是以成長性低、願意高配息的產業為主。但近年市場資金集中在AI產業，本益比拉升、股價持續創高，傳產卻疲弱甚至衰退，產業分化明顯。

因此高股息ETF受限於成分股結構，表現自然落後大盤。

成分股壓力：金融、航運與電信

金融業：ETF多重倉國泰金、富邦金，但壽險部位拖累，7月整體金融業獲利年減逾3成。

航運業：受川普關稅影響，國際貿易不穩，長榮、陽明雖殖利率亮眼，股價卻自5月一路走跌。

電信股：抗跌也抗漲，近期表現大幅落後大盤。

電子股：不太會納入台積電，反而集中在聯電等紅海競爭股，未來表現不樂觀。

高股息ETF真正價值

楚狂人提醒，高股息ETF的價值從來不在「爆發成長」，而是兩點：

1.防禦力佳：大盤震盪或下跌時，高股息跌幅通常較小

2.領現金流：適合需要穩定配息來支應生活、房貸或車貸的人

00713被稱為「ETF清流」

00713選股邏輯不同，它兼顧股息穩定度與波動風險，並檢查股利來源是否來自真實盈餘。

持股以台灣大、遠傳、統一超、第一金、玉山金為主。這樣的組合雖然不會爆賺，但下跌時跌幅更小。

例如2022空頭年，0050韓息報酬率-21.4%，00713僅-7.3%，防禦力相對突出。

長期績效比較

若10年前各投資100萬：

0050約變成193萬
00713約變成177萬

差距不大，而近5年甚至還原全息報酬率，00713還小幅超過0050。

配置建議：兩種操作思路

1.固定比例配置：0050與00713按照2:8、4:6、8:2依風險偏好配置，每年再平衡

2.動態轉換：平時各半，當0050修正15%→改為6:4；跌20%→調成7:3；跌30%→改8:2。利用修正加碼0050

總結

高股息ETF短期看似掉漆，但它的角色是提供防禦與現金流，不該期待爆發性成長。楚狂人提醒，投資人要依需求選擇，不要只因近期表現落後就全面放棄。

◎本文獲「玩股網」授權轉載改寫，原出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

