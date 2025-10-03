快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
00878、00919是不少存股族的長期標的。台股示意圖／聯合報系資料照
00878、00919是不少存股族的長期標的。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文時間10月2日。

要價差真的不是買高股息
持續買進打造被動現金流
四月的大崩盤到現在才半年

讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。

對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。

高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。

但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？

我看到很多人喜歡針對00919做出批評，在它先前還很勇猛的時候，對比現在股價遲遲不振作，開始擔憂是否越領股價會越來越低？

其實如果不相信這條投資道路是否正確，適當修整自己都是好事，但如果只是一昧追求報酬漲幅，那存股真的不適合您！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 高股息

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

0056配0.866、全年發3.872！小車：股價穩定35元、年化10.52%...比去年好

相關新聞

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。 對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。 高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。 但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？

高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

大樹下學投資YouTube頻道在《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師股添樂，分享他對高股息ETF的看法。 高股息ETF為何配息一直下降？ 股添樂表示，近期市場對高股息ETF的配息

0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

0056今天公布最新一季配息，一樣是0.866元！維持和上一季相同，讓人忍不住想問：「降息潮到此結束了嗎？」 以前看高股息ETF的配息都是期待開獎，現在每次看配息都是怕受傷害（因為怕再降息），所以這次0056先暫停降息，相信不少大大都鬆一口氣，覺得還好沒再往下砍了，也有有大大跟我說年化殖利率9%多，這配息很香。

0056配0.866、全年發3.872！小車：股價穩定35元、年化10.52%...比去年好

0056於2025年Q4配息0.866元，10月23日除息、11月14日發錢。 Q1配1.07元，Q2配1.07元，Q3配0.866元，Q4配0.866元，2025年總共配息1.07×2+0.866×2=3.872元。 今日收盤價為36.81元，年殖利率約3.872 ÷ 36.81 ×100%=10.52%，對比去年（2024年）全年季配的情況： Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元，今年配息還算是小有進步啦！

0050規模破7,500億…費率正式跌破0.1％！網：海放006208

元大台灣50（0050）再寫紀錄，規模正式突破7,500億元，經理費率也同步降到0.1%以下，成為台灣ETF市場的里程碑。法人指出，0050透過指數汰弱留強，成功跟隨產業結構轉變，加上台積電權重超過六

台積電創高！含積量台股 ETF 績效亮 這檔調高台積電權重生效最看好

10月第二個交易日，台股雙喜臨門，大盤開高一舉衝破歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，以26,378.39點收盤；護國神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。