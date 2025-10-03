00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股
＊原文時間10月2日。
要價差真的不是買高股息
持續買進打造被動現金流
四月的大崩盤到現在才半年
讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。
對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。
高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。
但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？
我看到很多人喜歡針對00919做出批評，在它先前還很勇猛的時候，對比現在股價遲遲不振作，開始擔憂是否越領股價會越來越低？
其實如果不相信這條投資道路是否正確，適當修整自己都是好事，但如果只是一昧追求報酬漲幅，那存股真的不適合您！
◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言