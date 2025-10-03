00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

＊原文時間10月2日。

要價差真的不是買高股息

持續買進打造被動現金流

四月的大崩盤到現在才半年



讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。

對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。

高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。

但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？

我看到很多人喜歡針對00919做出批評，在它先前還很勇猛的時候，對比現在股價遲遲不振作，開始擔憂是否越領股價會越來越低？

其實如果不相信這條投資道路是否正確，適當修整自己都是好事，但如果只是一昧追求報酬漲幅，那存股真的不適合您！

