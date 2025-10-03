台積電創高！含積量台股 ETF 績效亮 這檔調高台積電權重生效最看好

10月第二個交易日，台股雙喜臨門，大盤開高一舉衝破歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，以26,378.39點收盤；護國神山台積電也創下收盤與盤中新高，盤中最高衝達1,370元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共有37檔成分股中有台積電，以持有張數來看，千張以上共有16檔，其中以元大台灣50（0050）持有33.37萬張最多，其次為富邦台50（006208）持有11.8萬張，其他包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）兩檔主動式台股ETF，與包括群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）等共14檔台股ETF都有千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。

市場法人表示，AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，在AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期。其中，00923放寬台積電權重上限於10月2日生效，隨大盤上漲能力更佳，相對於傳統市值型ETF僅考量市值高低，新一代市值型ETF 00923挑選龍頭股時，加入ROE>0的篩選因子，即成分股的基本條件需先滿足「有獲利」；企業賺錢只是基本門檻，00923同時考量長期減碳趨勢，排除排碳成本相對高的企業後，再優選50大龍頭企業，組合成投資人可安心長期存股的標的。

00923經理人邱郁茹表示，半導體大廠也紛紛上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

00927經理人謝明志表示，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。