台積電創高！含積量台股 ETF 績效亮 這檔調高台積電權重生效最看好

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
持有台積電千張以上台股ETF單日漲幅前十名。（資料來源:CMONEY、2025/10/2）
10月第二個交易日，台股雙喜臨門，大盤開高一舉衝破歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，以26,378.39點收盤；護國神山台積電也創下收盤與盤中新高，盤中最高衝達1,370元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共有37檔成分股中有台積電，以持有張數來看，千張以上共有16檔，其中以元大台灣50（0050）持有33.37萬張最多，其次為富邦台50（006208）持有11.8萬張，其他包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）兩檔主動式台股ETF，與包括群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）等共14檔台股ETF都有千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。

市場法人表示，AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，在AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期。其中，00923放寬台積電權重上限於10月2日生效，隨大盤上漲能力更佳，相對於傳統市值型ETF僅考量市值高低，新一代市值型ETF 00923挑選龍頭股時，加入ROE>0的篩選因子，即成分股的基本條件需先滿足「有獲利」；企業賺錢只是基本門檻，00923同時考量長期減碳趨勢，排除排碳成本相對高的企業後，再優選50大龍頭企業，組合成投資人可安心長期存股的標的。

00923經理人邱郁茹表示，半導體大廠也紛紛上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

00927經理人謝明志表示，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI ETF

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

讓我提醒一下00919成立3年，配出6.4元以上配息，套入配息後股價還原來到27.6元以上。 對比一下00878成立5年以上 總配息來到6.8元以上，套入配息後股價還原來到28元以上。 高股息本來就不適合做價差，它只是為了提供安穩配息，適合需要穩定現金流的人買進持有，獲利報酬今年高股息並不怎麼好，除了0056現在真的持續上揚。 但我想說的是原本買進的時候，這些初衷都變了嗎？是投資產品變質了、還是自己投資變心了？

高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

大樹下學投資YouTube頻道在《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師股添樂，分享他對高股息ETF的看法。 高股息ETF為何配息一直下降？ 股添樂表示，近期市場對高股息ETF的配息

0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

0056今天公布最新一季配息，一樣是0.866元！維持和上一季相同，讓人忍不住想問：「降息潮到此結束了嗎？」 以前看高股息ETF的配息都是期待開獎，現在每次看配息都是怕受傷害（因為怕再降息），所以這次0056先暫停降息，相信不少大大都鬆一口氣，覺得還好沒再往下砍了，也有有大大跟我說年化殖利率9%多，這配息很香。

0056配0.866、全年發3.872！小車：股價穩定35元、年化10.52%...比去年好

0056於2025年Q4配息0.866元，10月23日除息、11月14日發錢。 Q1配1.07元，Q2配1.07元，Q3配0.866元，Q4配0.866元，2025年總共配息1.07×2+0.866×2=3.872元。 今日收盤價為36.81元，年殖利率約3.872 ÷ 36.81 ×100%=10.52%，對比去年（2024年）全年季配的情況： Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元，今年配息還算是小有進步啦！

0050規模破7,500億…費率正式跌破0.1％！網：海放006208

元大台灣50（0050）再寫紀錄，規模正式突破7,500億元，經理費率也同步降到0.1%以下，成為台灣ETF市場的里程碑。法人指出，0050透過指數汰弱留強，成功跟隨產業結構轉變，加上台積電權重超過六

