高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

大樹下學投資YouTube頻道在《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師股添樂，分享他對高股息ETF的看法。

高股息ETF為何配息一直下降？

股添樂表示，近期市場對高股息ETF的配息有不少疑問。原因在於，這類ETF多數持有配息率較高的傳產或金融股，但今年帶動行情的是AI概念股，而這些公司配息率偏低，導致高股息ETF成分股相對表現不佳。

不過他認為，這只是短期現象。資金有可能輪動，當AI題材的漲幅告一段落，資金回流到高股息成分股時，配息水準也有望改善。

針對市場傳言「高股息ETF不能使用收益平準金」，股添樂澄清，主管機關曾在8月中說明，不會限制投信使用收益平準金或資本利得來配息，因此投資人無需過度擔心。

高股息ETF會慘到跌破發行價？

關於價格問題，他指出，ETF價格長期會隨資本市場走勢而上升。若市場沒有大幅修正，高股息ETF要跌回發行價的機會其實不高。

投資人若是長期配置，與其糾結於價格高低，不如採取定期定額，當作資產配置的一部分。

適合哪些投資人？

股添樂認為，高股息ETF適合需要穩定現金流的族群，例如接近退休或已退休的投資人；他們追求的不是高成長，而是穩定的現金來源，用來支付房租、生活費或房貸。

如何搭配市值型ETF？

至於比例建議，他提供兩種方向：

年輕族群、職場新鮮人：距離退休時間長，建議將6~7成資金配置在市值型ETF，約3~4成配置高股息ETF，上限抓50%。

退休族群：因為更需要現金流，高股息ETF或其他固定收益商品可拉到5成以上。

股添樂總結，高股息ETF與市值型ETF並非互斥，而是可以互相搭配，兼顧現金流與資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。