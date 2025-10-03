0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

＊原文時間10月1日。

0056今天公布最新一季配息，一樣是0.866元！維持和上一季相同，讓人忍不住想問：「降息潮到此結束了嗎？」

以前看高股息ETF的配息都是期待開獎，現在每次看配息都是怕受傷害（因為怕再降息），所以這次0056先暫停降息，相信不少大大都鬆一口氣，覺得還好沒再往下砍了，也有有大大跟我說年化殖利率9%多，這配息很香。

這就是ETF的有趣之處，配息金額就像是溫度計，數字一跳動，心情就跟著忽冷忽熱。

說到這裡，我想到以前朋友剛跟我去健身房的時候，跑步每隔幾分鐘就低頭看一次手錶，跑五分鐘又再看一次，還一直傳line過來：「怎麼才跑這麼一點？」、「啊？還沒到？」（因為我在聽耳機）

結果沒多久，她整個人就心浮氣躁撐不到半小時，但其實跑習慣了，就是直接訂好時間戴上耳機聽音樂，不要去管速度，不要去看距離跟時間，專心享受當下，最後不是就能不知不覺輕鬆跑完全程了嗎？

選擇長時間投入高股息ETF的話，其實也就蠻像這兩種跑法。

一直盯著配息數字，每一季都隨著金額大小來決定心情，就容易像我朋友一樣，跑不到終點就氣餒離場，但如果專注在自己的目標，例如累積100張、定期定額10年以上…之類的，專心盯著目標，把投資當成長跑，配息當作沿途的補給站，我想這樣應該更容易達成目標。

回到0056，這次0.866元的配息，用今天收盤價36.81元來算，年化殖利率大約9.4%，雖然沒有過去高光的10%了，但還是很漂亮的啦！

而且關鍵是，除了配息的多寡之外，0056背後的選股邏輯，都是挑選台灣相對穩定、配息紀錄好的企業，從金融龍頭到電子大廠，再加上近年受惠AI、雲端投資的公司，這些產業雖然會有循環波動，但比起中小型股，長期的穩定性還是強很多。

所以，0056這次配息0.866元，再次提醒我們，若是要長期投入，那麼核心價值在於把它當成一種「生活習慣」，就像每個月領薪水一樣，可能多一點、少一點，但只要長期規律的進來，就會變成財務規劃的一部分。

當時間累積下來，會發現這些零零總總，早已累積成一股穩定的力量，能支撐自己過日子、做選擇，安心享受人生。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。