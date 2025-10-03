00919給它一次反敗為勝的機會！小犬「我還沒放棄」：耐心是投資的勝利方程式

00919我還沒放棄：給它一次反敗為勝的機會

昨天跟朋友聊天，他跟我說他已經把00919賣掉了。我很好奇原因，他回我一句：「大盤都26000點了，它竟然還在谷底徘徊，所以我決定放棄。」

這番話我能理解，畢竟很多人看到指數創高，卻持有的ETF不動如山，心理難免會覺得挫折。

不過我自己的想法稍微不一樣。我還記得在6月換股的時候，00919的經理人明顯提高了金融股比重，這讓我推測，他可能判斷下半年市場會有一波波動。

因此配置上選擇以「股利穩定」為主，先確保現金流，再來等待市場修正後的機會，這樣的操作邏輯，和我自己對防守型投資的理解有些契合。

所以我目前並沒有打算賣掉00919，我會繼續觀察，特別是12月的換股，如果屆時成份股組合依舊偏保守，甚至不如我預期。

我也會重新檢視，是否需要做出調整，投資沒有永遠的正確，重點是要知道自己「為什麼持有」，以及「什麼情況下要改變」。

我覺得，00919依然值得再給一次機會。畢竟，耐心往往才是投資的最大勝利方程式。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。