0056配0.866、全年發3.872！小車：股價穩定35元、年化10.52%...比去年好
＊原文時間10月1日。
0056配息0.866元
0056於2025年Q4配息0.866元，10月23日除息、11月14日發錢。
Q1配1.07元，Q2配1.07元，Q3配0.866元，Q4配0.866元，2025年總共配息1.07×2+0.866×2=3.872元。
今日收盤價為36.81元，年殖利率約3.872 ÷ 36.81 ×100%=10.52%，對比去年（2024年）全年季配的情況：
Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元，今年配息還算是小有進步啦！
短評
觀察0056於10月1日的淨值組成，收益平準金（確定可以配）5.16元，資本平準金（含已實現、未實現資本利得）6.59元，保守以可配的5.16元來看，扣除本次配發，至少可再維持四至五次同等級配息，本錢依然相當豐厚。
加上股市上漲帶動資本平準金也較上期增加，雖然績效不比市值型ETF亮眼，不過今年以來除了川普之亂4月崩跌之外，大部分時間價格都能維持穩穩站在35元上下，不至於越配越低，值得肯定。
領息標的以息為主，價差有就當賺到，沒有也不應過度苛責，不該對高股息ETF有價格成長的期待，而且拿來跟市值型ETF比較績效是沒有意義的事，因為買進這兩種標的原因本就不同。
然而0056價格落差仍相較於其他領息標的大，因此維持定期定額買進，再搭配逢低加碼，才不會讓自己持有均價過高。
◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
