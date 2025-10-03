美股仔兩年績效慘輸0050…打不贏就加入？網勸：早就該定期定額

一名自稱「美股仔」的網友在PTT分享投資績效，坦言近兩年明顯輸給台股代表性ETF──元大台灣50（0050）。他貼出數據對比，2024年0050報酬率高達48.37%，而自己僅有26.88%，差距超過22個百分點；2025年至今，0050也領先自己逾5%。原PO無奈表示，年初還領先，結果8、9月被0050反超，直呼「好像什麼都錯過了」。

他進一步感嘆，自己雖然長期操作美股，但眼看台股大盤一路創高，0050又以簡單穩定方式打敗多數散戶績效，讓他陷入糾結：「現在還來得及回台股上車嗎？」

對此，不少網友勸他「打不贏就加入」，留言如「你終究是要回歸0050的」、「早就該定期定額了」、「一般人不如直接大盤」。也有人認為與其繞遠路，不如直接持有台積電，甚至建議「加入正二教」、「槓桿ETF才更猛」。

但也有網友冷水潑下，提醒「漲到散戶受不了才會崩」、「等你進來就翻轉」，甚至直言「你只是輸台積電」。還有人酸「這劇情我知道，你加入就是反指標」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。