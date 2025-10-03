0050規模破7,500億…費率正式跌破0.1％！網：海放006208

元大台灣50（0050）再寫紀錄，規模正式突破7,500億元，經理費率也同步降到0.1%以下，成為台灣ETF市場的里程碑。法人指出，0050透過指數汰弱留強，成功跟隨產業結構轉變，加上台積電權重超過六成，投資穩定性與長期報酬具吸引力。

觀察投資人數變化，台積電自4月高點189萬股東縮減至9月底157萬，反觀0050卻逆勢增加43萬人，來到152.9萬人新高，顯示投資人更傾向藉由ETF分散持股，減少個股風險。

法人強調，隨規模持續成長，0050費率還有下探空間。從成立至今，含息報酬率累積1161%，年化報酬達12.3%，平均六年翻倍的績效，顯示長期存股魅力。

在社群討論中，不少人直呼「006208還在睡」、「富邦裝死」，認為0050降費率凸顯競爭力，更喊「006208我跳槽了」、「0050已經海放006208」。也有人樂觀預測「準備上兆了」、「規模會破兆嗎」。

但也有不同聲音，質疑「怎麼不直接買台積就好」、「指數基金就是賭國運」，甚至有人提到「產業要遷去美國，台灣還有前景嗎？」討論再度延伸至產業外移與國安疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。