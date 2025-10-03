快訊

0050規模破7,500億…費率正式跌破0.1％！網：海放006208

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股東少了30萬，元大台灣50（0050）卻多了43萬人。（本報系資料庫）
元大台灣50（0050）再寫紀錄，規模正式突破7,500億元，經理費率也同步降到0.1%以下，成為台灣ETF市場的里程碑。法人指出，0050透過指數汰弱留強，成功跟隨產業結構轉變，加上台積電權重超過六成，投資穩定性與長期報酬具吸引力。

觀察投資人數變化，台積電自4月高點189萬股東縮減至9月底157萬，反觀0050卻逆勢增加43萬人，來到152.9萬人新高，顯示投資人更傾向藉由ETF分散持股，減少個股風險。

法人強調，隨規模持續成長，0050費率還有下探空間。從成立至今，含息報酬率累積1161%，年化報酬達12.3%，平均六年翻倍的績效，顯示長期存股魅力。

社群討論中，不少人直呼「006208還在睡」、「富邦裝死」，認為0050降費率凸顯競爭力，更喊「006208我跳槽了」、「0050已經海放006208」。也有人樂觀預測「準備上兆了」、「規模會破兆嗎」。

但也有不同聲音，質疑「怎麼不直接買台積就好」、「指數基金就是賭國運」，甚至有人提到「產業要遷去美國，台灣還有前景嗎？」討論再度延伸至產業外移與國安疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

雙贏還是賣台？台美談判「台灣模式」引發兩極解讀

0056配0.866...終結降息潮？專家提醒：長期存股投入關鍵是養成生活習慣

0056今天公布最新一季配息，一樣是0.866元！維持和上一季相同，讓人忍不住想問：「降息潮到此結束了嗎？」 以前看高股息ETF的配息都是期待開獎，現在每次看配息都是怕受傷害（因為怕再降息），所以這次0056先暫停降息，相信不少大大都鬆一口氣，覺得還好沒再往下砍了，也有有大大跟我說年化殖利率9%多，這配息很香。

00919給它一次反敗為勝的機會！小犬「我還沒放棄」：耐心是投資的勝利方程式

00919我還沒放棄：給它一次反敗為勝的機會 昨天跟朋友聊天，他跟我說他已經把00919賣掉了。我很好奇原因，他回我一句：「大盤都26000點了，它竟然還在谷底徘徊，所以我決定放棄。」 這番話我能

0056配0.866、全年發3.872！小車：股價穩定35元、年化10.52%...比去年好

0056於2025年Q4配息0.866元，10月23日除息、11月14日發錢。 Q1配1.07元，Q2配1.07元，Q3配0.866元，Q4配0.866元，2025年總共配息1.07×2+0.866×2=3.872元。 今日收盤價為36.81元，年殖利率約3.872 ÷ 36.81 ×100%=10.52%，對比去年（2024年）全年季配的情況： Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元，今年配息還算是小有進步啦！

美股仔兩年績效慘輸0050…打不贏就加入？網勸：早就該定期定額

一名自稱「美股仔」的網友在PTT分享投資績效，坦言近兩年明顯輸給台股代表性ETF──元大台灣50（0050）。他貼出數據對比，2024年0050報酬率高達48.37%，而自己僅有26.88%，差距超過

台股被動式ETF 吸睛

今年是台股ETF市場的重要里程碑，年初以來已有十檔台股主動與被動型ETF陸續掛牌，各大資產管理業者持續看好台股長期投資潛...

