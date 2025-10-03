台股被動式ETF 吸睛

今年是台股ETF市場的重要里程碑，年初以來已有十檔台股主動與被動型ETF陸續掛牌，各大資產管理業者持續看好台股長期投資潛力。值得注意的是，今年新掛牌ETF表現不俗，其中被動型績效甚至不輸主動型，反映指數化投資具備穩健優勢，凸顯投資人對不同策略的需求正升溫。

統計至第3季底，不同類型的台股ETF表現各有千秋，並且追蹤指數型的被動型ETF表現也並不遜色於主動型ETF，自從成立以來的績效表現觀察，市值型相關的ETF表現最為強勢，其中主動統一台股增長、主動野村臺灣優選、聯邦台精彩50都繳出30%以上報酬。

其中，聯邦台精彩50、華南永昌優選50、保德信市值動能50等三檔被動型ETF則達雙位數漲幅，被動型表現不輸主動型。

值得注意的是，這當中唯一訴求高股息題材的主動安聯台灣高息（00984A）掛牌以來首次配息成績單也正式亮相。

根據安聯投信公告，00984A每受益權單位擬配發0.21元，除息交易日訂於10月20日，最後買進日為10月17日，收益分配發放日則落在11月13日，市場將密切觀察首度配息表現對買盤動能的激勵效果。

安聯台灣高息成長經理人施政廷表示，台股正式跨進第4季傳統旺季。

對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，短期亦須關注估值風險。

綜合主動統一台股增長經理人陳釧瑤、野村臺灣智慧優選主動式經理人游景德、聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，隨著聯準會啟動今年以來首次降息，市場節奏變化比以往來得更快，長期而言，AI帶動資料中心用電與建置需求大幅攀升，建議利用變盤、淡季進場，成果有望戰勝長期水準。

保德信市值動能50經理人張芷菱指出，晶圓龍頭大廠股價再度創下歷史高點，市場等待晶圓龍頭大廠即將於16日舉辦的法說會，除了樂觀看待全年營收可望達到高標，並且可望釋出AI強勁需求以及消費電子展望樂觀，搭配全球科技大廠持續大舉投資AI，推升股價持續強彈，也激勵台股大盤同步揚升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。