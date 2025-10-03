台股ETF高含「積」量標的 績效靚

台股雙喜臨門，昨（2）日大盤開高一舉衝破歷史高點，創下收盤以及盤中最高紀錄，收盤收在26,378點。護國神山也是創下收盤與盤中新高，盤中最高創下1,370元歷史天價，也帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共有37檔成分股中有台積電，以持有張數來看，千張以上共有16檔，其中以元大台灣50（0050）持有33.37萬張最多，其次為富邦台50持有11.8萬張，其他包括主動群益台灣強棒、主動統一台股增長兩檔主動式台股ETF等共14檔台股ETF都有千張以上。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，半導體大廠也紛紛上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。