美股ETF 科技躍主秀

在聯準會9月正式啟動降息循環背景下，AI生產力浪潮持續推動市場動能，美股三大指數齊創歷史新高，科技股表現尤為突出，美股ETF表現犀利。整體市場對美國科技企業2026年的成長預期仍維持在20%以上，顯示投資人對AI驅動的長期前景抱持高度信心。

統計美股ETF近一個月表現前十強績效皆在5％之上，且有六檔與科技類股、兩檔與生技類股相關。前五名國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體、富邦基因免疫生技、國泰北美科技、台新標普科技精選等皆有8%以上表現。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方指出，近一個月美股在AI熱潮持續發酵及聯準會降息預期的雙重推動下屢創新高，資通訊板塊受惠於個股利多消息，漲勢尤為明確。歷史經驗顯示，當聯準會啟動降息循環且美國經濟維持成長時，股市表現通常偏向正面。

儘管S&P500評價已處於歷史相對高位，但在企業獲利前景支撐下，目前評價仍屬合理。大型科技企業持續擴大資本支出，為未來成長注入動能。

在此背景下，王辰方建議，投資人可透過科技類ETF參與相關概念股表現機會，掌握AI長線投資契機，以分散風險並提升資產配置效率。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊指出，隨2025年第2季科技財報全面優於預期，標普500指數自4月低點強勁反彈近40%重返歷史高位，美股半導體ETF成為投資人搶進AI浪潮的核心標的。

北美四大雲端服務供應商持續加碼AI資本支出，2026年投資規模上看5,000億美元，直接點燃市場對高速運算晶片、AI ASIC、高階網通設備及散熱解決方案強勁需求。

而隨生成式AI應用持續擴張，從高速傳輸晶片到先進製程半導體設備的完整產業鏈都將受惠，美股半導體ETF不僅能一次布局IC設計、晶圓製造、設備供應等關鍵領域，更能透過分散投資降低個股波動風險，為中長期掌握AI科技革命紅利的良好工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。