8檔台股ETF配息金額創高 息利雙收更吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股費半、台積電ADR雙雙大漲再創歷史新高，帶旺台股多頭攻勢猛，同步啟動10月台股除息ETF迎來「息利雙收」好兆頭。根據統計，10月已公布配息金額的23檔台股ETF中，新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG（00888）、國泰台灣領袖（00922）及統一台灣高息動能（00939）等4檔，10月預估配息金額創下歷史新高。

從預估年化配息率來看，新光00904年化配息率預估達13.1%，為同類型表現最佳；永豐00888、國泰00922也預估有10.7%、10.1%，創兩位數以上的年化表現。另外FT臺灣Smart（00905）、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）以及永豐優息存股（00907）等4檔除息ETF，10月預估配息金額也都創今年以來最佳，預料將吸引市場買盤關注，帶動台股ETF除息吸金熱潮再現。

根據過去經驗顯示，每當台股ETF配息金額消息一出，市場便紛紛湧向預估配息金額創新高的台股ETF淘金，以新光臺灣半導體30ETF來看，受惠最新高配息利多消息帶動，單日股價大漲2.3%，創台股原型ETF漲幅之冠，成交量也放大至5,796張，是今年7月以來的單日成交量第二高。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，2日台積電股價最高衝1,370元創歷史新高、加權指數盤中也攀至26,489點新高峰，顯示美股多頭行情持續帶旺，10月台股行情表現不看淡，尤其是AI、半導體兩大族群，是目前全球資金主要布局賽道。以台灣半導體產業來看，除先進製程持續供不應求外，記憶體產業多頭表現更為顯著，若著眼於每10年一次的新科技浪潮，預估從2025年起AI趨勢起浪再現，台灣半導體扮演關鍵不可取代地位，布局台股半導體ETF正是掌握AI時代機遇。

詹佳峯指出，16日台積電法說會可望釋出AI強勁需求及消費電子展望樂觀、iPhone17熱賣等利多有望帶動台股向上輪動，台股半導體族群受惠於AI應用的長線成長潛力以及雲端運算的擴張，將持續為半導體市場帶來結構性支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

