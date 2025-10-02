快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

獨家／全球兩大ETF巨擘在台火拚 這家投信IPO熱戰期卻突然換將

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

國際兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通今年進軍台灣ETF市場，巧的是首度募集的ETF都是美股ETF，且不約而同選定本周的9月30日開始募集，形成短兵相接肉搏戰，也是不能輸的首戰。初步戰績揭曉，市場傳出貝萊德頭兩天已募到20億元，超過摩根的約6、7億元，另外，讓市場討論度飆升的是募集期間摩根投信總經理去職，原總經理粟耀儀離職，改由潘怡如代理總經理。

因應粟耀儀9月底離職，除潘怡如10月1日起代理總經理外，原其兼任的摩根資產管理通路理財事業部董事總經理改由張敬杰擔任。

近期外商投信圈高層出現大風吹，除摩根投信外，原安本標準投信總經理簡幸如9月上旬出任大華銀投信執行副總經理。

貝萊德投信在台灣首檔ETF為iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）， 追蹤指數為標普500卓越50指數，聚焦美國市值前50大企業，成分股涵蓋蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、亞馬遜、Meta、特斯拉等科技與通訊巨頭，整體而言，資訊科技占比高達46%，通訊服務15%、金融11%，高度貼合美國經濟核心動能， 優勢是一次打包美股全明星陣容，台幣投資、免跨境開戶，適合想簡單參與美股成長的投資人。

摩根投信則是選中已經在台灣有高知名度的摩根美國科技基金為雛形，設計了摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）， 由摩根美國科技團隊精選具創新力與成長潛力的企業，非被動追蹤指數。選股邏輯是「看得廣、鑽得深、買得準」， 看得廣指的是，不只科技七雄，涵蓋AI、雲端、醫療、金融等跨產業領導者；鑽得深指的是，深入美國科技產業鏈，掌握半導體、AI供電、記憶體等核心技術；買得準指的是，精準掌握尚未爆發的潛力股，追求超額報酬，持股成分股約50~70檔。

貝德萊、摩根兩家雙雙募集美股ETF，主要差異是前者是被動式ETF，後者是主動式ETF。另一大差異是通路布局，由於ETF主要IPO通路為券商，與券商關係成為決勝關戰。一位資深業界人士分析，貝萊德這次獲得券商龍頭元大證券奧援，募集前兩天就帶進16億元業績，摩根則無元大證券通路，兩家券商首兩天募集成績主要差異就在通路。前路博邁投信總經理陳正芳2023年出任貝德萊投信董事總經理，負責台灣通路業務，這次立下戰功。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根投信 ETF 總經理

延伸閱讀

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

中信銀行保管資產規模突破2.23兆元 七成國內投信青睞

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

外資加入搶市 ETF募集潮添動能

相關新聞

AI題材火熱！00922規模暴增百億…成市值型ETF黑馬

台股漲勢驚人！市值型ETF成為資金流入重點，其中新生代的00922今年規模顯著增長超過百億元，國泰投信指出，9月台股大盤上漲1588點，正式揮別9月魔咒陰影，雖股市逢高短期呈現震盪，但多數機構法人仍預

台積電飆破1370元史上新高！市值型ETF全面噴發 小資族00905三月大賺17％

台積電（2330）引領科技股飆升，再創股價歷史新高！今（2）日開盤即大漲逾3%，突破1370元大關，刷新歷史高點；同時，台股加權指數受此激勵一度飆升500點，最高達26489.79點，展現市場對科技股

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

開早餐店的同學看到我，問：「鴻海好不容易漲回來了。我買190多元，要不要賣？但是我看有人說目標價上看300元。」 我說：「你應該很少看到目標價成真吧？！法人投顧報告喊出目標價才讓散戶有夢想持有到目標

無法一千萬單次壓…那「假裝有房貸」每月4萬存股5年！0050滾出535萬、VT422萬

2025第三季快結束了，以0050來看YTD的報酬率是20.49%，VT則是9.74%。意思是，你如果只有投資一個全球股票分散組合，今年的資產會增長9.74%。一千萬的VT，今年幫你賺進了快一百萬，這

台股 ETF 受益人9月減少近10萬人 5檔主動式1檔高息型逆勢增

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續3周減少，統計9月...

39檔台股ETF 十月配息！安聯00984A 首秀、法人看旺台股第4季行情

隨時序步入第4季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，而挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高。法人建議挑選採取「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。