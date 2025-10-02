獨家／全球兩大ETF巨擘在台火拚 這家投信IPO熱戰期卻突然換將

國際兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通今年進軍台灣ETF市場，巧的是首度募集的ETF都是美股ETF，且不約而同選定本周的9月30日開始募集，形成短兵相接肉搏戰，也是不能輸的首戰。初步戰績揭曉，市場傳出貝萊德頭兩天已募到20億元，超過摩根的約6、7億元，另外，讓市場討論度飆升的是募集期間摩根投信總經理去職，原總經理粟耀儀離職，改由潘怡如代理總經理。

因應粟耀儀9月底離職，除潘怡如10月1日起代理總經理外，原其兼任的摩根資產管理通路理財事業部董事總經理改由張敬杰擔任。

近期外商投信圈高層出現大風吹，除摩根投信外，原安本標準投信總經理簡幸如9月上旬出任大華銀投信執行副總經理。

貝萊德投信在台灣首檔ETF為iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）， 追蹤指數為標普500卓越50指數，聚焦美國市值前50大企業，成分股涵蓋蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、亞馬遜、Meta、特斯拉等科技與通訊巨頭，整體而言，資訊科技占比高達46%，通訊服務15%、金融11%，高度貼合美國經濟核心動能， 優勢是一次打包美股全明星陣容，台幣投資、免跨境開戶，適合想簡單參與美股成長的投資人。

摩根投信則是選中已經在台灣有高知名度的摩根美國科技基金為雛形，設計了摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）， 由摩根美國科技團隊精選具創新力與成長潛力的企業，非被動追蹤指數。選股邏輯是「看得廣、鑽得深、買得準」， 看得廣指的是，不只科技七雄，涵蓋AI、雲端、醫療、金融等跨產業領導者；鑽得深指的是，深入美國科技產業鏈，掌握半導體、AI供電、記憶體等核心技術；買得準指的是，精準掌握尚未爆發的潛力股，追求超額報酬，持股成分股約50~70檔。

貝德萊、摩根兩家雙雙募集美股ETF，主要差異是前者是被動式ETF，後者是主動式ETF。另一大差異是通路布局，由於ETF主要IPO通路為券商，與券商關係成為決勝關戰。一位資深業界人士分析，貝萊德這次獲得券商龍頭元大證券奧援，募集前兩天就帶進16億元業績，摩根則無元大證券通路，兩家券商首兩天募集成績主要差異就在通路。前路博邁投信總經理陳正芳2023年出任貝德萊投信董事總經理，負責台灣通路業務，這次立下戰功。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。